Amici di Maria, tanti colpi di scena e un grave provvedimento disciplinare

Sabato pomeriggio, poco dopo le 14, verrà trasmesso un episodio di Amici di Maria De Filippi. La puntata in oggetto è stata registrata il 15 gennaio. In seguito alla registrazione, sono emerse delle anticipazioni da cui si scopre che la puntata sarà ricca di colpi di scena e inolre ci sarà una grave provvedimento disciplinare nei confronti di un ballerino della scuola. Maria De Filippi manderà in onda un video in cui si vede Javier, ballerino pupillo di Alessandra Celentano, che si sfoga contro i professionisti della scuola usando parole durissime.

Il ragazzo, secondo molti, manca totalmente di rispetto nei confronti dei professionisti che lavorano nel talent. Javier dichiara: “Tutti coloro che escono dal talent non faranno carriera” ed afferma che “i professionisti che partecipano al programma non sono dei bravi coreografi”.

Inoltre il ragazzo affermerà che per entrare nella scuola ha rifiutato una proposta di lavoro ricevuta da parte di una grande compagnia e di esserne pentito. Nel discorso del ragazzo emerge che, Javier, ha mandato un suo amico in avanscoperta per capire se la compagnia fosse ancora disponibile a prenderlo ma ha ricevuto una risposta negativa a causa della quale si è trovato costretto a continuare il percorso nel TalentShow.

Maria vuole dimostrare che le affermazioni dell’alunno sono insensate e del tutto fasulle, per farlo mostra un video sulla carriera di Elena D’Amaio che è passata da studente della scuola a grande professionista per poi tornare nel talent che l’ha lanciata.

Javier, ha ricevuto giudizi negativi da parte di tutti i docenti, scoppia in lacrime davanti a tutti perchè si rende conto dell’errore commesso e della figuraccia fatta. La commissione decide che il ragazzo potrà proseguire il suo percorso nella trasmissione, ma in settimana gli verrà comunicata la pesante sanzione disciplinare che dovrà subire.