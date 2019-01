"Amici di Maria De Filippi", per la prima volta nella storia del programma i ragazzi occupano la scuola.

Per la prima volta nella storia del programma “Amici di Maria” i ragazzi hanno deciso di occupare la scuola come forma di protesta contro l’insegnate di danza Timon Steffens. I ragazzi hanno optato per l’occupazione perchè ritengono profondamente ingiusto il comportamento dell’insegnante che, per ben due settimane ha rifiutato di fare lezione al loro compagno Marco e nella puntta di sabato pomeriggio ha comunicato la sua decisione di eliminare il ragazzo dalla scuola. Gli studenti della scuola di amici ritengono profondamente scorretta la modaltà con cui l’insegnante di Hip Hop ha eliminato il ragazzo.

I ragazzi della scuola in queste ore hanno occupato la scuola e gli studi del programma riempendo i locali di striscioni con le scritte #fammistudiare, #dirittoallostudio, #letmegrow, #change and be myself. La decisione dei ragazzi è una forma di protesta contro l’insegnante Timor Steffens, maestro di danza Hip Hop, che durante la puntata di sabato ha deciso di eliminare l’allievo Marco Alimenti perchè lo ritiene nettamente inferiore agli altri allievi di ballo e senza possibilità di migliorare.

La stessa Maria De Filippi, durante la trasmissione ha spiegato che per regolamento un insegnante può decidere di eliminare un allievo anche se gli altri professori non sono d’accordo. Infatti Alessandra Celentano era favorevole all’eliminazione ma Veronica Peparini era fortemente contraria.

Questa clausola del regolamento ha lasciato i concorrenti spiazzati ma ciò che li ha fatti arrabbiare è il fatto che da due settimane il professore si rifiutava di fare lezione con il ragazzo negandogli la possibilità d’imparare e di poter dimostrare il suo valore. La maestra Alessandra Celentano non ha mai scelto l’eliminazione diretta ma ha sempre proposto la sfida, anche per fare entrare i suoi ballerini.

Attuale situazione e provvedimenti

I concorrenti oltre agli striscioni hanno indossato delle magliette con la scritta #fammistudiare, e si rifiutano di preparare coreografie e brani di canto assegnati da docenti che non condividono la loro potesta. Inoltre i ragazzi rifiutano di esibirsi fino a che Marco non sarà riammesso e potrà frequentare le lezioni con Timor per una settimana, al termine della quale l’insegnante potrà confermare o modificare la decisione dell’eliminazione.

I ragazzi chiedono alla produzione che questa procedura sia eliminata per tutti, cioè che nessun professore si possa rifiutare di studiare con gli allievi.

L’occupazione avrà delle conseguenza per gli allievi, non è ancora stato comunicato quale provvedimenti verranno presi nei confronti dei ragazzi. Dalle precedenti esperienze si evince che, difficilmente vengono tollerate violazioni al regolamento e per di più non vi è mai stato un caso analogo su cui basarsi per poter fare ipotesi. Le decisioni verranno comunicate nel DayTime di questa settimana e nel pomeridiano di sabato 26 gennaio.

Non si sa se Timor cambirà idea in merito al ragazzo, per ora sul profilo Instagram del docente viene comunicata l’apertura di audizioni per scegliere il ballerino di Hip-Hop più bravo di Italia. Questo fa pensare che potrebbe proporre una sfida tra il prescelto e Marco (da lui ritenuto senza margini di miglioramento) così da riappianare la situazione nella scuola.