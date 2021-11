Amici di Maria de Filippi: Luca d’Alessio, sfida revocata

Nella puntata di domenica 21 novembre del talent show più seguito di sempre, Amici di Maria De Filippi, abbiamo i cantanti imbattersi in un compiti assai complicato. I cantanti dovevano esibirsi su un compito datogli dai professori senza però l’aiuto dell’auto tune. Durante queste esibizioni, Luca d’Alessio, cantante appartenente alla squadra di Rudy Zerbi ha preso uno zero dalla maestra Pettinelli.

La speaker radiofonica e maestra del talent gli aveva assegnato la canzone ‘ It’s Oh So Quiet’ di Bjork ma alla fine dell’esibizione ha spiegato che il ragazzo per lei si meritava uno zero in quanto era stato aiutato dal suo maestro Zerbi. Nello specifico spiega che l’idea del dissing gli era stata data da Zerbi, come abbiamo visto dalle immagini e che quindi per lei non era giusto. Facendo la media tra i voti dei tre professori, LDA va in sfida.

Nel daytime del giorno seguente vediamo Luca piangere e disperarsi per questo voto. Il ragazzo prende a pugni il muro tra le lacrime non capacitandosi del voto ricevuto dalla maestra. Chi segue il programma sa che la maestra Pettinelli non ha un buon giudizio di LDA ed ha più volte mandato il ragazzo in sfida.

Però qualcosa cambia. Nel daytime di ieri 23 novembre, Maria si collega con la casetta dei ragazzi e comunica a LDA che deve leggergli una lettera della maestra Pettinelli. La maestra scrive che ha visto la disperazione di LDA e decide di cambiare voto, giudicando solo la sua esibizione senza tener conto dell’aiuto di Rudy. Il voto è quindi 4 e non più 0 perchè secondo lei è comunque stato stonato e le sue barre non gli sono piaciute. Facendo la media con questo voto della Pettinelli, LDA non è più in sfida.

Il ragazzo rimane sorpreso dal cambio di marcia della maestra ma comunque afferma di non essere soddisfatto in quanto doveva essere valutata anche la sua presenza scenica e l’intenzione vocale. Dice anche che gli è sembrato un pò un regalo quello fatto dalla maestra, come se lei avesse avuto pena di lui.

Come sempre ci pensa Maria a chiarire la questione, spiegando a LDA che quello 0 non era solo suo ma comunque 4 è un brutto voto.