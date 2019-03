Amici di Maria De Filippi, i possibili direttori artistici di questa edizione

Maria De Filippi, la conduttrice di “Amici“, sta incuriosendo i telespettatori del talent show grazie agli ultimi indizi rilasciati per il prossimo serale. Attualmente non si conosce la data ufficiale del suo inizio, ma secondo gli ultimi gossip, confermati anche da Luca Tommasini a “Davide Maggio“, il tutto dovrebbe iniziare il 30 marzo.

Nonostante manchino ancora alcuni nomi per il serale, la trasmissione ha già creato un clima di suspance attorno. Infatti, la trasmissione, con un “piccolo” trailer, conferma il ritorno dei direttori artistici. I ragazzi, nella scorsa edizione, si sono completamente “autogestiti”, ma i risultati non sono stati molto apprezzati dal pubblico. Il ruolo, nelle passate stagioni precedenti, come rivela “TvZap“, è stato ricoperto per quattro edizioni da Emma Marrone, tre da Elisa, due da Miguel Bosé, una da J-Ax, Nek e Moreno.

I nuovi direttori artistici

La pagina ufficiale di “Amici” ha voluto pubblicare il momento in cui Maria De Filippi lancia gli indizi ai concorrenti di questa edizione: “Uno è sposato, mentre l’altro no. Ad entrambi piacciono le moto. Questo è l’indizio. Ed entrambi la guidano”.

E sul web si sono scatenati subito i toto nomi su chi potrebbe occupare questo delicato ruolo ad Amici. Il maggiore indiziato, anche se non c’è nulla di ufficiale, sembrano essere Max Pezzali. E’ ormai appurato che il cantante sia un noto appassionato di moto, avendo anche un concessionario ufficiale dell’Harley Davidson a Pavia e chiamando il suo gruppo “883”, la famosa motocicletta creata appunto dalla casa motociclistica statunitense.

Gli altri nomi che circolano per il direttore artistico sono Nek, J-Ax e Francesco Renga. Tutti e tre sono guidano e portano la moto, ed i primi due, in alcune interviste, hanno dichiarato di essersi fatti la loro moto nella concessionaria di Pavia diretta proprio da Max Pezzali. Tra l’altro, inizialmente, si è detto anche che i due direttori artistici sono uomini e amici, ed i quattro più volte hanno collaborato insieme.