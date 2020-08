Amici di Maria De Filippi: è morta Rita Speranza, la professoressa del pubblico parlante

Nel corso degli anni il talent show “Amici“, condotto da Maria De Filippi, ha ricevuto numerose evoluzioni nel format per poi diventare come lo conosciamo ai giorni nostri. Inizialmente chiamato “Saranno famosi”, ove c’erano nel cast i cantanti, ballerini di jazz, hip hop e danza classica e attori e durante la prima edizione anche musicisti e presentatori televisivi.

Durante la seconda edizione vengono apportate delle modifiche molto significative al format di “Amici”, come l’aggiunta della danza classica, la striscia pomeridiana e l’abolizione delle categorie dei musicisti e dei conduttori televisivi. Soprattutto viene implementata la figura del pubblico parlante, ove tra i più famosi troviamo Fabiana Pristerà, Daniela Elia, Alessandro Gelpi, Simone Sitta e Rita Speranza.

La scomparsa di Rita Speranza

La signora Rita Scomparsa, come annunciato dal figlio sul profilo della mamma, è scomparsa nella giornata di ieri a Roma: “A chi vorrà dare un ultimo saluto a mia madre i funerali ci saranno domani alle 10,30 alla Parrocchia San Virgilio di Via Paolo di dono, 218 per chi vuole anche a casa via del tintoretto 290 Vi abbraccio”.

Oltre al suo ruolo da spettatore parlante, Rita Speranza è conosciuta anche per essere stata una professoressa di lettere napoletana, lavorando anche come attrice e regista teatrale. Nel corso degli anni ha partecipato più volte alle prime edizioni di “Amici di Maria De Filippi” arrivando a diventare uno dei membri del cast fisso della trasmissione di Canale 5.

Il suo allontanamento dal piccolo schermo avviene quando nel talent show vengono assunti dei commentatori professionisti oppure degli insegnanti che appartengono alla produzione, facendo così diventare i consigli e le critiche sugli allievi strettamente tecnici e sensati. Seguendo questa strada con il passare delle edizioni viene totalmente cancellato il pubblico parlante ad “Amici di Maria De Filippi”, mandando così nel dimenticatoio le numerose persone che hanno fatto a loro volta la storia del programma.