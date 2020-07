"Amici di Maria De Filippi", dopo 9 anni di collaborazione dice addio a Real Time

Nella prossima edizione di Amici di Maria de Filippi ci saranno tantissimi cambiamenti a partire dalla messa in onda. Dopo una collaborazione che dura da 9 anni il talent show ha deciso di dire addio alla collaborazione con Real Time, il canale che trasmetteva tutti i giorni l’appuntamento quotidiano con gli allievi della scuola più famosa d’Italia.Dai rumos sembra che questa decisione sia dovuta al calo di ascolto su Real Time degli ultimi anni, per questo la rete Mediaset ha deciso di non affidarsi più alla rete Real Time ma di trasmettere lei stessa l’appuntamento quotidiano con la scuola e di farlo su Canale 5.

Erano 9 anni che c’era una collaborazione tra il programma Amici di Maria de Filippi e l’emittente Real Time, ma a partire da quest’anno la collaborazione si interrompe. Le giornate lavorative dei ragazzi, che cercano di accedere alla fase serale, cambiano canale di messa in onda. Dal web sembra emergere che negli ultimi anni gli ascolti del quotidiano siano diminuiti sempre di più e questa condizione ha portato i vertici Mediaset a cambiare idea sulla collaborazione ed interrompere l’accordo per la messa in onda, ma l’appuntamento quotidiano non verrà cancellato.

Gli appassionati del programma si sono subito domandati se avrebbero dovuto rinunciare all’appuntamento del day time. Dalle voci, non ufficiali ma molto insistenti, la conduttrice ha deciso di inserire la striscia pomeridiana su Canale 5 per non fare perdere il contatto tra i ragazzi ed il pubblico.

Sembra che l’appuntamento non sarà più quotidiano almeno nella prima parte del programma, fase in cui gli allievi si sfidano per raggiungere la fase del serale. Probabilmente il programma del Day Time verrà trasmesso una volta a settimana, molto probabilmente il venerdì pomeriggio, che è il giorno precedente alla puntata pomeridiana del sabato.

L’appuntamento torna quotidiano, ossia dal lunedì al venerdì, con la scuola di amici e le lezioni dei ragazzi dovrebbe iniziare nella seconda parte della trasmissione ossia contemporaneamente all’inizio della fase serale, in cui gli allievi vengono divisi in squadre e trasferiti nelle casette blu e bianche.