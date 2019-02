Amici di Maria De Filippi, continua lo scontro tra Mowgli e la Celentano che sbotta: "Allora mi dai ragione!"

In questa edizione di “Amici di Maria De Filippi” la Maestra Alessandra Celentano non apprezza l’allievo Mowgli, considerandolo apprezzabile nella sua disciplina, la break dance, ma per niente versatile. Secondo la Celentano il ragazzo non ha sufficienti capacità per preparare una coreografia in altri stili di ballo, come danza classica o l’hip-hop.

A sollevare il problema è stato lo stesso Mowgli che, avendo contro la Maestra, non ha possibilità di concorrere per il serale. Infatti, solo gli alunni con una media di voti alta possono tentare di guadagnarsi la tanto ambita maglia verde, e il 4 della Celentano renderebbe impossibile a Mowgli questa eventualità, per questo motivo il ragazzo ha usato anche termini molto forti: “Io mi becco dello sgorbio inguardabile, sull’hip pop è ignorante e chiusa, mi vuole fuori da qui“. Affermazioni che non trovano il sostegno degli altri alunni, infatti Alberto fa notare: “Tu ti fai odiare, ricorda sempre che tu hai 20 anni e lei 50, è maleducazione“.

Lo scontro tra la Maestra Celentano e Mowgli

La Celentano, dal canto suo, non vuole ritornare sulle sue decisioni e continua a confermare questa valutazione ad ogni esibizione del ragazzo, certa che non si meriti il serale. Per dimostrare di essere dalla parte della ragione, la Maestra ha proposto una coreografia che per Mowgli – come lui stesso ammette – è impossibile da studiare, e i due hanno un acceso confronto in sala prove.

Mowgli sostiene che non vuole studiare questa esibizione perché sa che per lui non potrebbe essere fattibile, e a questo punto la Celentano prende la palla al balzo per evidenziare al ragazzo che è proprio questo che lei sta sostenendo: “Allora dicendo così dai ragione a me“. L’allievo non vuole cedere e continua a sostenere che la sua disciplina non può essere paragonata alla danza classica, ma ha comunque il solito peso e piacevolezza di altri stili di danza.

Allora la Celentano si alza in piedi e chiama in sala la Maestra Natalia Titova e le chiede di insegnare a Mowgli una coreografia di latino americano. Il ragazzo non sembra entusiasta nemmeno di questa novità e, nei prossimi giorni, non mancheranno altre lamentele.