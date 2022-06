Amici di Maria, cambio di conduzione in arrivo?

Ascolta questo articolo

Si è da poco conclusa la ventunesima edizione di amici e dopo un’edizione piena di ascolti e colpi di scena, gli autori sono alla ricerca di nuovi allievi che dal prossimo autunno si sfideranno per arrivare alla vittoria finale. Anche per quanto riguarda i professori tutto è ancora in bilico e pare che ci possano essere nuovi nomi nella prossima edizione, ma quello che ha infiammato il web negli ultimi giorni è il possibile cambio alla conduzione.

Negli anni il programma ha visto la presenza fissa di Maria de Filippi e ormai il pubblico fatica anche ad immaginare una sostituzione, ci aveva provato Michelle Hunziker con versione celebrities ma il pubblico ha notato la differenza. Eppure si vocifera che Silvia Toffanin possa entrare in pianta stabile all’intreno della scuola.

La Toffanin ad amici è di casa, l’abbiamo vista in giuria e anche durante il suo Verissimo non sono mai mancati collegamenti ed interviste, ricordiamo anche le puntate di Verissimo anche nello studio di Amici e tutti li allievi di amici passati per il salotto dell’ex letterina, insomma non sarebbe un nome del tutto nuovo al programma.

Quale potrebbe essere il ruolo di Silvia all’interno del talent non si sa ancora di preciso, secondo alcuni potrebbe essegli affidata la fascia pomeridiana, striscia quotidiana affidata negli anni scorsi ai ballerini professionisti, ruolo che secondo alcuni sarebbe davvero riduttivo per un nome cosi importante a Mediaset. Secondo altri un opzione accreditata vedrebbe invece la Toffanin condurre le puntate della doemica pomeriggio e la presenza di Maria de Filippi solo nella fase del serale.

Da casa Mediaset non è stato ancora annunciato nulla, i palinsesti non sono ancora stati presentati ma le due conduttici hanno fatto un ottimo lavoro andando a sostituire totalmente la domenica pomeriggio di Barbara d’Urso e i risultati si sono visti, Amici ha dovuto lasciare il sabato pomeriggio mentre Verissimo ha visto raddoppiato il suo appuntamento.