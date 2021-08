Amici, Deddy censurato da Instagram. Lui sbotta: "Curatevi". Cos’è successo

Il cantante della ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi è finito nel mirino degli haters. Con un post sul suo profilo Twitter, Deddy ha messo a conoscenza del fatto che Instagram ha eliminato una delle sue Stories perché troppo piena d’odio. Il cantante, che da qualche settimana è uscito con ‘Pensa a Te’ estratto dall’album ‘Il Cielo Contromano’, si è sfogato sui social dopo una serie di insulti ricevuti.

Ai leoni da tastiera ha mandato a dire: “Curatevi, che vi è successo in passato per essere così cattivi? Io continuo con le persone che mi amano dritto per la mia strada, faccio musica!“. Nella storia eliminata dal social, Deddy ha pubblicato uno screen di una chat ricca di insulti e di parole davvero imbarazzanti.

La persona in questione che ha insultato il giovane torinese lo ha fatto anche a distanza di giorni, manifestando una certa ossessione e tanto odio ingiustificato nei suoi confronti. La questione non è passata inosservata proprio su Twitter, dove i suoi sostenitori si sono schierati immediatamente dalla sua parte.

Deddy è stato insultato su Instagram e, probabilmente, avrà segnalato al social i messaggi pieni di odio, sebbene non fossero suoi. Il servizio di rete ha pensato di rimuovere completamente la storia perchè, con alte probabilità, non rispettava le linee guida della community che promuovono un ambiente sicuro e aperto a tutti.

Di recente è tornato sulle scene del gossip per un presunto ritorno di fiamma con Rosa Di Grazia, la ballerina di Amici. Alcuni movimenti social hanno fatto ben sperare fino alla smentita della ballerina di Amici. La ragazza, infatti, è intervenuta dicendo che attualmente non è innamorata. Preferisce tenere fuori la sua vita privata da quella artistica. Non sono ancora chiari i motivi che hanno spinto entrambi i ragazzi a prendere le distanze e i rapporti tra i due sembrano ancora piuttosto tesi.