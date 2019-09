Amici Celebrities, staffetta tra Maria De Filippi e Michelle Hunziker

Notizia dell’ultima ora è l’avvicendamento alla conduzione del nuovo programma di Canale 5 “Amici Celebrities” – fino a qualche settimana fa conosciuto come Amici Vip – infatti con un comunicato stampa Mediaset ha annunciato che a condurre la versione vip del celebre talent show sarà Maria De Filippi e non Michelle Hunziker come annunciato in precedenza.

C’è grande attesa per la nuova sfida televisiva lanciata dalla moglie di Maurizio Costanzo, che certo negli ultimi anni non ha mai sbagliato un colpo, incassando un successo dietro l’altro, da C’è Posta con te a Amici ma anche con programmi non condotti personalmente da lei, ma prodotti dalla sua società, la Fascino, come Temptation Island.

Maria De Filippi sostituisce Michelle Hunziker alla conduzione del programma

Maria stavolta punta a portare sul palcoscenico televisivo volti noti e molto amati dal pubblico televisivo, che hanno voglia di mettersi in gioco e misurarsi con nuove esperienze. Tra i nomi confermati c’è il celebre ristoratore Joe Bastianich, che ha lasciato per il momento la conduzione del cooking show Masterchef, ma anche l’attrice Laura Torrisi, ex del regista Leonardo Pieraccioni, ed ancora il principe di casa Savoia, Emanuele Filiberto, così come il calciatore Ciro Ferrara.

La showgirl svizzera Michelle Hunziker ha dovuto fare dietro front poiché impegnata con l’avvio della stagione 2019-2020 del tg satirico “Striscia la notizia“. Ma il dubbio che serpeggia in rete è che ci sia altro rispetto alla defezione della moglie di Tomaso Trussardi, perché quando aveva accettato la conduzione di Amici Celebrities sapeva anche dell’impegno con il tg di Antonio Ricci. Che Michelle ci stia riservando una bella sorpresa?

Mediaset ha condiviso su Twitter il comunicato stampa ufficiale dove si legge: “#amicicelebrities vedrà inizialmente in conduzione #MariDeFilippi. Proseguirà poi @m_hunziker fino alla finale Prossimamente, in prima serata su #Canale5“. Un avvicendamento quindi solo parziale.

La data di messa in onda del programma non è stata ancora divulgata, anche se in molti scommettono che non si dovrà aspettare ancora molto. Tra i rumors più accreditati si è parlato anche dell’arrivo di Filippo Bisciglia nel cast del programma, insieme alla sua compagna Pamela Camassa.