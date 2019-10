Amici Celebrities, problemi di salute per Michelle Hunziker poco prima della finale

Amici Celebrities sta giungendo al termine e questa sera, mercoledì 23 ottobre, sapremo chi sarà il vincitore della prima edizione Vip del celebre talent ideato da Maria De Filippi. A contendersi la vittoria sono rimasti in quattro Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, Massimiliano Varrese e Ciro Ferrara.

Tuttavia a poche ore dalla diretta, la conduttrice Michelle Hunziker ha avuto un priccolo problema di salute, nello specifico si è svegliata senza voce, inconveniente non da poco se si pensa che stasera deve gestire ben quattro ore di diretta per l’ultima puntata del celebre Talent.

A dare l’annuncio dei problemi alla voce è stata la stessa conduttrice che su Instagramm ha anche affermato di stare prendendo qualsiasi tipo di rimedio, da quelli farmacologici a quelli naturali, per far tornare la sua voce ed adesso sembra che le cose stiano andando meglio e pian piano stia riuscendo a recuperare il suo normale tone di voce.

Michelle inoltre non ha perso la sua famosa ironia e sempre sui social ha commentato la sua situazione in questo modo: “Voi non sapete che serata meravigliosa che vi aspetta! Dopo tutti questi farmaci, mi vedrete schizzerò sul palco come una pallina da ping pong“. Subito dopo ha lasciato l’erbergo per recarsi presso gli studi di Amici per le prove.

Ad eccezione di questo spiacevole inconveniente, per stasera e tutta pronto per la finale di Amici Celebrities ed i concorrenti hanno già iniziato a ringraziare il programma ed i telespettatori per l’oppurtunità data e le soddisfazioni ricevute, la prima a ringraziare è stata Pamela Camassa.

Per quanto riguarda infine il favorito alla vittoria finale, per ora sembra essere Filippo Bisciglia. Il conduttore di Temptation Island sin dalla prima puntata si è fatto notare per le sue doti canore e la sua capacità scenica ed inoltre è stato molto apprezzato dal pubblico quando mentre cantava “Portami a Ballare” di Luca Barbarossa si è commosso pensando alla madre.