Amici Celebrities, presenti anche Giordana Angi e Alberto Urso: svelati i loro ruoli

A breve, sugli schermi di Canale 5, Maria De Filippi e la sua fidata squadra di lavoro si metteranno in gioco con una nuova sfida che promette molte soddisfazioni: Amici Celebrities. Nato da una costola dell’ormai collaudato “Amici di Maria De Filippi”, il talent che ha lanciato nel mondo musicale e in quello della danza nomi che sono diventati famosi anche a livello internazionale, in questa nuova veste del programma a mettersi in gioco saranno volti famosi.

Il cast è completo: Ciro Ferrara, Emanuele Filiberto di Savoia, Laura Torrisi, Raniero Monaco di Lapio, Pamela Camassa, Filippo Bisciglia, Joe Bastianich, Francesca Manzini, Chiara Giordano, Massimiliano Varrese, Cristina Donadio e Martin Castrogiovanni. Loro saranno i paladini che daranno il via a questo nuovo format.

In molti, però, si stanno domandando quale dinamiche ci si dovrà aspettare. Ebbene, la struttura del programma resterà la stessa, quindi i concorrenti verranno divisi in due squadre: la Bianca e la Blu, come ormai siamo abituati a vedere da molto tempo.

Amici Celebrities, ecco chi sono i coach delle due squadre

Queste due formazioni saranno capitanate da due coach e qui arriva la novità più attesa. Se nella versione nip di Amici i rappresentanti delle squadre erano solitamente artisti navigati e con alle spalle un bagaglio di esperienze artistiche non indifferenti, questa volta gli autori hanno voluto affidare l’importante compito a due artisti in erba, ma che hanno catalizzato l’affetto e la stima del pubblico: stiamo parlando di Alberto Urso e Giordana Angi.

Urso è il fresco vincitore dell’ultima edizione di Amici e la Angi, anche lei presente nella stessa edizione del tenore, ha spopolato con il suo singolo “Casa” e continua a raccogliere le prime soddisfazioni per il suo duro lavoro. I fan, quindi, sono in trepida attesa di vedere come i due ragazzi se la caveranno alle prese con questo nuovo e stimolante compito.