Amici Celebrities, Pio e Amedeo fanno una battuta su Marco Carta, la De Filippi prende le difese del cantante

Sabato 21 settembre è andata in onda su Canale 5 la prima puntata della trasmissione “Amici Celebrities” che vede la conduzione della presentatrice Maria De Filippi. Ci sono stati momenti di comicità grazie all’arrivo di Pio e Amedeo che hanno regalato delle risate ai milioni di telespettatori.

I due comici hanno ironizzato sull’attuale situazione politica fingendo di non sapere cosa sia successo nel nostro paese e hanno fatto una battuta chiedendo a Maria De Filippi se si sia lasciata con Maurizio Costanzo e hanno ironizzato sottolineando che, in quel caso, sarebbero costretti a fare come Marco Carta.

La battuta dei due comici

I due comici hanno fatto una battuta sul cantante sardo che ha portato alla risposta della De Filippi. Quest’ultima non ha esitato a prendere le difese dell’ex concorrente di Amici ricordando che lui non ha commesso alcun reato. La conduttrice sembrava spiazzata da questa battuta di Pio e Amedeo. I due comici, come è nel loro stile, non hanno risparmiato nessuno e hanno fatto una battuta anche su Emanuele Filiberto.

Inoltre hanno tirato in ballo l’attore Giuseppe Zeno che si trovava come ospite d’eccezione nella prima puntata di Amici. Dunque il ritorno di Pio e Amedeo sul palco di Amici ha regalato tante risate, ma Maria De Filippi ha ricordato loro in due occasioni la verità su Marco Carta: “Non ha rubato, non ha rubato”.

I due comici pugliesi hanno chiesto alla De Filippi di ricordare un appuntamento per loro molto importante, come lo spettacolo che si terrà all’Arena di Verona e intitolato “La Classe Non E’ Qua”. Pio e Amedeo, avviatisi verso la conclusione, hanno chiesto di poter rimanere nel corso della serata in qualità di giudici al fianco di Ornella Vanoni, Giuliano Peparini e Giuseppe Zeno. I due comici sono stati accontentati e sono arrivati i loro primi pareri ma dopo un po’ la De Filippi ha fatto terminare la loro partecipazione come giudici.