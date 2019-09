Amici Celebrities, Milly Carlucci diffida Maria De Filippi? La conduttrice smentisce ma Mediaset conferma

Secondo il sito Dagospia, la conduttrice Milly Carlucci avrebbe diffidato Maria De Filippi per plagio poiché il programma Amici Celebrities, che va in onda ogni sabato su Canale 5, sarebbe troppo simile al suo Ballando con le Stelle. Secondo la conduttrice Rai quindi alcuni aspetti del format targato Mediaset sarebbero troppo simili al suo programma.

Lo scoop di Dagospia è stato accolto con sgomento da parte degli utenti alcuni si sono schierati con la Carlucci mentre altri hanno preso le difese della De Fillippi considerando che Amici Celebrities non è altro che lo stesso format che va in onda da quasi 20 anni, cambiano solo i protagonisti non più giovani talenti in cerca di futuro ma volti noti che si rimettono in discussione.

Inoltre a tale notizia i vertici dalla Rai e da Mediaset hanno reagito in maniera opposta, mentre infatti l’azienda di Cologno Monzese conferma la notizia, la Rai la smentisce. I vertici Mediaset hanno infatti dichiarato a Fanpage: “Sì, è vero abbiamo ricevuto la diffida. Da parte nostra nessuna replica”, inoltre la società di produzione di Amici, la Fascino, ha fatto sapere di non voler replicare alle accuse.

Diversa invece è la reazione della Rai, l’azienda infatti ha amesso di non essere assolutamente a conoscenza della diffida e che è stata un’iniziativa personale presa da Milly Carlucci, la quale però su twitter ha smentito tutto postando: “Mi giunge notizia che avrei inviato una diffida a Mediaset. Non esiste nessuna diffida”.

Nei prossimi giorni si vedrà meglio se tale diffida esiste o no e se ciò comporterà dei cambiamenti del format di Canale 5. La parte incriminata dalla diffida per plagio, nello specifico dovrebbe riguardare solo le parti di danza, dove appunto si vedono vip che ballano e vengono giudicati da una giuria e dal televoto ed è questo il meccanismo molto simile a quello di Ballando.