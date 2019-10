"Amici Celebrities", Maurizio Costanzo sul passaggio di testimone tra la De Filippi e la Hunziker: "E’ normale"

Il programma “Amici Celebrities“, talent show in onda su Canale 5 e che quest’anno per la prima volta è stato proposto nella sua versione “Vip“, si avvia verso la fase finale e conclusiva. L’ennesima creatura di Maria De Filippi, ha visto la conduttrice essere al timone della trasmissione per le prime tre puntate e passare poi il testimone a Michelle Hunziker.

La Hunziker non ha molto convinto alla conduzione di “Amici Celebrities”, tanto che le sono piovute addosso piogge di critiche sui social. Indubbiamente prendere il posto di un mostro sacro della televisione italiana come Maria De Filippi non è semplice e la stessa Michelle si è sfogata nelle sue Instagram stories, ammettendo quanto sia difficile prendere il posto della De Filippi, ma che non si è affatto pentita delle scelte fatte.

Durante la semifinale, Maria è tornata nelle vesti di quarto giudice, oscurando Michelle Hunziker e rubandole la scena. Anche in questa circostanza, il web, ancora una volta ha sottolineato il confronto tra le due e anche Maria De Filippi ha risposto, ritenendo di non essere scappata dalla trasmissione, ma di aver programmato a priori di lasciare il tutto nelle mani di Michelle.

Oggi questa vicenda si arricchisce di un nuovo capitolo, a farlo è Maurizio Costanzo, marito della De Filippi e uno dei volti di punta della televisione italiana. Costanzo, durante un’intervista rilasciata alla rivista “Nuovo“, ha espresso il proprio punto di vista in merito alla faccenda, dichiarando: “Posso capire che ci si senta disorientati, ma all’interno di una rete capita che i conduttori facciano più cose e si passino il testimone“.

Insomma tutto era programmato fin dall’inizio, con Maria che avrebbe dato il via ad “Amici Celebrities” mentre Michelle era impegnata con la conduzione di “Striscia la notizia“, una volta terminato le due si sarebbero passate il testimone, come realmente poi è accaduto. Insomma si è trattato di ordinaria amministrazione nonostante le critiche.