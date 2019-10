Amici Celebrities, Maria De Filippi ritorna e ruba la scena a Michelle Hunziker

È passata appena una settimana, il tempo di una sola puntata, che l’assenza della padrona di casa si è subito fatta sentire; così la famosa conduttrice di “Amici“, Maria De Filippi, ritorna a presenziare a uno dei programmi più famosi della televisione Italiana, ma questa volta non sotto le vesti di conduttrice, questo anche per non creare degli attriti con la nuova conduttrice del programma Michelle Hunziker.

Infatti questa volta la De Filippi si ritrova a giudicare i concorrenti, invece di presentarli e assisterli durante le loro varie performance. In qualità di giudice del talent show, a prescindere dal ruolo ricoperto, la sua presenza ha completamente stravolto le sorti del gioco, diventando un elemento fondamentale durante tutto l’arco della puntata, mettendo in scena anche qualche siparietto divertente, tipico della presentatrice.

Nonostante ciò, anche Michelle Hunziker ha saputo dire la sua in qualità di presentatrice, infatti sin dal principio di questa odierna edizione di “Amici Celebrities” avrebbe dovuto condurre lei il programma, ma le è stata data la possibilità di concludere gli impegni lavorativi con “Striscia la Notizia“.

Quella appena trascorsa è stata una puntata di ricca di divertimento ma non sono mancate le lacrime, questa volta quelle di Laura Torrisi, colpita dalle parole di Ornella Vanoni, che ha riferito di non provare alcun sentimento a seguito della sua performance, ed inoltre è stata di seguito eliminata; una vera sfida senza esclusione di colpi ha interessato tutti i concorrenti, che combattono arduamente per la presenza alla finale dello show.

La settimana prossima sarà la volta di scoprire il vincitore di questa edizione, intanto è possibile vedere che già dalla scorsa puntata, la prima manche è stata vinta Filippo Bisciglia, conquistando l’ambita maglia d’oro e lasciando la competizione della serata. Non resta quindi che attendere la finalissima che con ogni probabilità rivedrà di nuovo presente Maria De Filippi, magari sempre nelle vesti di giudice, visto che grazie anche alla sua performance divertente, lo share è sicuramente aumentato.