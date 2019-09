Amici Celebrities, Maria De Filippi e Michelle Hunziker avrebbero chiamato nel cast Filippo Bisciglia e Chiara Giordano

Il nuovo talent show di Maria De Filippi “Amici Celebrities” – versione vip del celebre programma di Canale 5, la cui ultima edizione è stata vinta dal tenore Alberto Urso – sta prendendo forma giorno dopo giorno, e stando alle ultime indiscrezioni pubblicate dal sito web “TvBlog”, tra i nuovi concorrenti ci sarebbe un volto molto noto ed amato dal pubblico televisivo, cioè Filippo Bisciglia.

Dopo il grande successo ottenuto con l’ultima edizione di “Temptation Island“, che ha raggiunto il 23,23% di share, Filippo Bisciglia è stato consacrato re della tv dell’estate, grazie alle sue qualità di presentatore, ma soprattutto per la sua grande empatia che è riuscito ad ottenere con le coppie in gioco, raccogliendo così il facore del pubblico televisivo.

Filippo Bisciglia potrebbe partecipare a “Amici Celebrities”

Maria De Filippi e Michelle Hunziker dunque non potevano farsi sfuggire l’occasione di avere Bisciglia nel cast della prima edizione di Amici Celebrities, programma che, stando alle indiscrezioni, dovrebbe vedere anche la presenza inaspettata di Chiara Giordano, meglio conosciuta come l’ex moglie dell’attore Raoul Bova, ma anche figlia del celebre avvocato matrimonialista Anna Maria Bernardini De Pace.

Mentre si attendono conferme ufficiali su l’arrivo ad Amici Celebrities di Chiara e Filippo, il programma ha ufficializzato i primi quattro concorrenti, che saranno: Laura Torrisi, il ristoratore nonché conduttore di “Master Chef” Joe Bastianich, il principe Emanuele Filiberto di Savoia e l’ex calciatore Ciro Ferrara.

Subito dopo la fine di Temptation Island sono stati tanti i telespettatori e internauti a chiedere a gran voce di vedere Filippo Bisciglia in tv anche durante la programmazione autunno-inverno e non solo quella estiva. Secondo le indiscrezioni di TvBlog, il conduttore potrebbe condividere questa nuova esperienza con la fidanzata Pamela Camassa, che in passato ha partecipato a Tale e Quale Show. Ma quale la data di messa in onda del programma? Per saperlo i talespettatori e fan dovranno pazientare ancora qualche settimana.