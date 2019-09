"Amici Celebrities", l’emozione blocca Ciro Ferrara che viene consolato da Maria De Filippi

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Ci può stare l'emozione per Ciro Ferrara, che non essendo abituato a presentarsi nelle vesti da cantante, ha mostrato tutto il suo lato più umano. Oltre a questo piccolo svarione, comunque l'ex calciatore non sbaglia molto, e riesce a portarsi a casa la prova contro il suo avversario Joe Bastianich.