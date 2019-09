Amici Celebrities, Laura Torrisi ha rivelato di essere stata convinta da Maria De Filippi

Laura Torrisi è una delle protagoniste più amate e apprezzate dal pubblico di “Amici Celebrities”. L’attrice è stata protagonista di una recente intervista al settimanale “Chi”, dove ha parlato di questa nuova esperienza nel programma condotto da Maria De Filippi. La Torrisi ha rivelato i motivi che l’hanno spinta a partecipare a questo talent show e ha fatto notare quanto siano state determinanti due persone, come Maria De Filippi e la figlia Martina.

Ha fatto notare le proprie insicurezze rispetto alla decisione da prendere dopo aver ricevuto la proposta di far parte del cast di Amici Celebrities. Queste sono le parole dell’ex di Leonardo Pieraccioni: “Non c’è stato un momento in salita in questo percorso, sin dai tempi della chiamata di Maria è stato tutto in salita per me perché non ero convinta di voler partecipare”.

Le parole dell’attrice

La Torrisi ha continuato sottolineando la paura di esibirsi in pubblico per via della sua timidezza. Ha spiegato che si tratta di uno dei motivi per i quali non ha mai recitato sul palcoscenico, in teatro. Laura Torrisi ha fatto notare quanto sia stato determinante il dialogo continuo con la De Filippi che l’ha fatta giungere a questa decisione, senza dimenticare il ruolo della figlia Martina che l’ha spinta a non rifiutare questa opportunità importante.

L’attrice ha confessato che si è trattato della scelta giusta in quanto le permette di superare le varie paure e timidezze, come dimostrano queste dichiarazioni: “Sono state importanti, fondamentali, la fiducia di Maria insieme con quella di mia figlia Martina per far sì che io sia qui oggi”. Laura Torrisi non ha fatto mistero della propria stima nei confronti di Maria De Filippi, attraverso queste parole: “Non riuscivo a guardarla negli occhi, la stima da sempre e ora ancor di più, non è umana”.

L’intervistata ha definito la moglie di Maurizio Costanzo come “un cyborg”, in quanto è capace di fare molte cose nello stesso momento. Nel corso della chiacchierata con il settimanale Chi, la Torrisi ha parlato del nonno che le ha trasmesso la passione per le piante e la natura. Infine ha rivelato che il suo sogno sarebbe quello di partecipare al Festival Di Sanremo.