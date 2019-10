Amici Celebrities, Laura Torrisi eliminata: lo sfogo dietro le quinte

L’eliminazione di Laura Torrisi durante la semifinale di “Amici Celebrities” andata in onda mercoledì 17 ottobre, ha sorpreso molto. Anche lei stessa non ha preso bene questa decisione e dietro le quinte del programma si è lasciata andare ad uno sfogo liberatorio.

La Torrisi ha sempre palesato i suoi problemi con la timidezza e l’insicurezza, ribaditi anche nella puntata di ieri sera dal giudice speciale, Maria De Filippi che ha rivelato quanto fosse difficile scegliere i pezzi per lei, in quanto Laura pensa sempre di non esserne all’altezza.

Amici Celebrities, lo sfogo di Laura Torrisi

Dopo lo spietato verdetto, l’ex moglie di Leonardo Pieraccioni è stata ripresa dietro alle quinte dalle telecamere che hanno testimoniato tutto il suo dispiacere per aver dovuto abbandonare la gara ad un passo dalla finale: “Una delle cose più belle di questo viaggio è stato proprio questo, riuscire a entrare con emozioni dentro e fuori di me che mi hanno permesso di capire che non era il pubblico il mostro, non erano i tre giudici. Era dentro di me e qualche colpo gliel’ho tirato. C’è ancora da fare un po’ di strada”.

Già in trasmissione la Torrisi appariva provata e sconfortata, soprattutto dopo che Maria De Filippi ha chiesto un parere a Ornella Vanoni e l’artista senza tempo ha commentato che non riusciva a emozionarsi, ascoltando la Torrisi. Nel sentire queste parole da una cantante che Laura ha sempre stimato molto – come ha voluto puntualizzare la De Filippi – è rimasta molto turbata e per tutta risposta ha chiosato che il non riuscire a trasmettere emozioni è la cosa peggiore che possa capitare ad un personaggio dello spettacolo.

I finalisti che si contenderanno lo scettro della vittoria sono: Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, Ciro Ferrara e Massimiliano Varrese. Anche il Principe di Savoia, Emanuele Filiberto, non è riuscito ad accaparrarsi la finale, anche se il suo percorso ad Amici è piaciuto moltissimo al pubblico.