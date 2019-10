Amici Celebrities: l’abbraccio di Laura Torrisi alla figlia Martina arrivata in studio

Sabato 5 ottobre è andata in onda la terza puntata della trasmissione “Amici Celebrities” condotta dalla presentatrice Maria De Filippi. Si sono vissuti momenti di tenerezza riguardanti Laura Torrisi che ha abbracciato la figlia Martina, avuta dalla relazione con il regista Leonardo Pieraccioni. Dalla prima puntata l’attrice ha dimostrato di essere una persona molto sensibile e si è distinta per questa caratteristica nel corso delle sue esibizioni.

L’interprete, come ha ribadito in altre occasioni, si era mostrata restia a prendere parte al talent show ma sono state determinanti Maria De Filippi e la figlia a farle cambiare idea. Uno dei motivi per i quali la Torrisi ha preso la decisione di prendere parte ad Amici Celebrities è stato legato alla volontà di superare la timidezza. Maria De Filippi, nel corso della terza puntata, ha rivelato di essere costretta a lasciare il ruolo di conduttrice per motivi lavorativi e lascerà il posto a Michelle Hunzikher.

La conduttrice si è impegnata per fare una sorpresa inaspettata a Laura Torrisi, alla quale ha dato la possibilità di vivere un momento unico facendo giungere nello studio la figlia. La moglie di Maurizio Costanzo ha chiamato l’attrice al centro del palco e ha fatto vedere alla concorrente degli oggetti di Martina. L’ex compagna di Pieraccioni è stata contenta di poter abbracciare la figlia dopo che la De Filippi ha fatto aprire il videowall.

Le dichiarazioni della moglie del regista

Laura Torrisi ha vissuto un momento commovente e la figlia si è emozionata dopo aver visto gli occhi della madre. L’attrice non è riuscita a trattenere le lacrime di gioia e ha cercato di placare Martina, ma è stato importante l’aiuto di Maria De Filippi che ha messo a proprio agio la bambina. Inoltre la presentatrice torinese ha voluto svelare un retroscena che riguarda Leonardo Pieraccioni, attraverso queste parole: “L’ha accompagnata papà”.

Queen Mary ha voluto svelare che la piccola Martina è stata accompagnata dal padre parlando dell’arrivo della bimba negli studi di Amici Celebrities. La presentatrice di “Uomini E Donne” ha posto l’accento sull’incontro con Martina Pieraccioni avvenuto prima della registrazione, raccontando questo momento di tenerezza.

Non è stato l’unico momento in quanto Ciro Ferrara, l’eliminato della terza puntata, ha fatto i conti con le scuse del padre. Si tratta di un’edizione vip e i concorrenti hanno la possibilità di vedere i propri familiari nel corso delle settimane ma, nonostante ciò, questo incontro ha dato a Laura Torrisi la carica per affrontare le prove nel corso della gara.