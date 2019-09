Amici Celebrities, il cast completo secondo il settimanale Spy

Maria De Filippi, insieme a Michelle Hunziker, è pronta a debuttare con la prima edizione di Amici Celebrities, il nuovo talent show dedicato ai vip. Un progetto molto ambizioso da parte della “Fascino PGT”, ma per iniziare con successo la moglie di Maurizio Costanzo sta cercando dei nomi molto importanti anche fuori dal nostro paese .

Fino a questo momento sono stati ufficializzati altri otto vip, ma per il settimanale “Spy” questo è solo l’inizio. Infatti nel programma dovrebbero far parte altri personaggi famosi, compresa una star di fama internazionale. Al momento però la rivista ideata da Alfonso Signorini non fa nessun nome su questa possibile allieva.

Le anticipazioni sul cast di Amici Celebrities

Fino a questo momento i nomi certi per la prima edizione di Amici sono: Ciro Ferrara, Emanuele Filiberto, Raniero Monaco di Lapio, Laura Torrisi, Francesca Manzini, Pamela Camassa, Joe Bastianich e Filippo Bisciglia. Tutti vip confermati grazie a delle clip pubblicate sui social della trasmissione negli ultimi giorni.

Il settimanale aggiunge nel cast Chiara Giordano, conosciuta per essere l’ex moglie di Raoul Bova e figlia dell’avvocato Annamaria Bernardini De Pace; la napoletana Cristina Donadio, diventata famosa per aver interpreato il personaggio di “Scianel” nella serie televisiva Gomorra e questa star di caratura internazionale e uno gieffino molto amato.

Nel numero in edicola da oggi sono invece smentite le partecipazioni di Claudio Amendola e Luca Argentero, due nomi sempre accostati alla trasmissione, così come Wanda Nara, che ormai da mesi viene accostata al programma di Maria De Filippi.

Per Wanda Nara si è parlato addirittura di una sua proposta come conduttrice del talent show, venendo però immediatamente bocciata da Queen Mary che le ha preferito Michelle Hunziker. Ora l’agente di Mauro Icardi potrebbe perdere il posto anche da “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco”.