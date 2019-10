Amici Celebrities, grandi cambiamenti nelle squadre e il ritorno di Maria De Filippi

Amici Celebrities si è spostato dalla prima serata di sabato a quella del mercoledì e il passaggio di testimone tra Maria De Filippi e Michelle Hunziker. Ora è tempo di altri cambiamenti molto importanti per la gara e, visti i poco esaltanti dati di ascolto, il team del talent spera anche per possano risollevare lo share.

La prossima puntata, che sarà poi la quinta, spinge il talent dei vip vicino alla dirittura d’arrivo: la finale, infatti, si disputerà il prossimo mercoledì 23 ottobre e sarà trasmessa in diretta per evitare anticipazioni e spoiler vari. Ma andiamo a vedere in cosa consistono i cambiamenti di cui parlavamo prima.

Amici Celebrities, ecco cosa cambierà e che ruolo avrà Maria De Filippi

Le squadre si scioglieranno e ogni concorrente gareggerà singolarmente, decidendo lui stesso il proprio destino. Le dinamiche cambieranno e le sfide si faranno ancora più competitive, staremo a vedere se la complicità di alcuni concorrenti sarà sacrificata in nome della vittoria. Anche Filippo Bisciglia e la sua fidanzata Pamela Camassa, ora gomito a gomito nella squadra dei Bianchi, dovranno mettersi in competizione per primeggiare. Sapevano che sarebbe arrivato questo momento, a meno che uno dei due non fosse stato squalificato prima della semifinale.

Ma la più grossa novità riguarda Maria De Filippi, infatti la Regina di Canale 5 tornerà a far parte dello show, ma senza spodestare la Hunziker dalla conduzione. Il suo ruolo sarà quello di giudice speciale della serata, un compito che generalmente era stato affidato, fino ad ora, a personaggi dello spettacolo – nella versione tradizionale di Amici anche a star internazionali – chiamati a dare il loro giudizio sulle varie esibizioni. Questa volta toccherà a Maria De Filippi esternare il suo pensiero, nel bene e nel male, sugli artisti che fino a poco tempo fa aveva accompagnato, con discrezione, nel loro percorso all’interno del programma.

Sul web alcuni utenti hanno azzardato l’ipotesi che questo colpo di scena sia stato studiato e voluto per cercare di risollevare gli ascolti non proprio esaltanti di questa edizione Vip. Il pubblico non sembra nemmeno aver apprezzato il cambio di conduzione e se gli ascolti si alzeranno nella puntata di mercoledì prossimo, sarà una chiara dimostrazione di affetto verso Maria De Filippi.