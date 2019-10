Amici Celebrities: Francesca Manzini eliminata, gli haters contro Emanuele Filiberto

Si sono create delle polemiche all’interno della trasmissione “Amici Celebrities” nel corso della terza puntata del programma che ha visto delle sorprese inaspettate. Sono arrivate delle pesanti accuse nei confronti dei giudici rei di aver fatto uscire dallo show una persona brava e hanno lasciato in gara concorrenti considerati a loro parere meno meritevoli. Ci sono state delle critiche sui social nei confronti di Emanuele Filiberto da parte degli haters che non hanno perso occasione per scagliarsi contro il concorrente della squadra blu.

Gli haters hanno voluto sottolineare che, a loro parere, Filiberto non possieda delle doti determinanti per permettergli la partecipazione ad Amici Celebrities. Le persone si pongono l’interrogativo sul motivo per il quale sia in gara, a differenza di Francesca Manzini. La comica, dopo le polemiche createsi sul web, ha espresso il proprio parere prendendo la difesa del compagno. L’imitatrice ha placato gli animi spiegando che Filiberto è una persona capace di fare show, grazie al proprio charme.

Le parole di Francesca Manzini

Non sono terminate le lodi della Manzini che, questa volta, ha rivolto parole di affetto nei confronti del giudice Platinette, al quale ha riconosciuto grande professionalità definendolo come “cultore della musica”. La prima puntata che ha segnato l’esordio di Michelle Hunziker alla conduzione di Amici Celebrities ha visto l’eliminazione della Manzini. Quest’ultima ha dovuto fare i conti con una prova molto complicata, scontrandosi con l’avversario Massimiliano Varrese uscito vincitore dalla gara.

L’attrice non è riuscita a trattenere le lacrime in seguito a un’esperienza da lei considera molto forte. L’imitatrice ha espresso queste parole, nel momento in cui ha lasciato lo studio di Amici Celebrities: “I meccanismi sono imprevedibili”.

Francesca Manzini non ha nascosto lo stupore per questa uscita e ha fatto notare la sorpresa generale per la sua eliminazione. La concorrente ha precisato che continuerà a seguire la trasmissione da casa facendo il tifo per il migliore. Si avvicina la semifinale di Amici Celebrities che vedrà la presenza di Maria De Filippi come quarto giudice. Sarà un modo per capire se il calo degli ascolti sia dovuto al cambio della conduzione, oppure allo spostamento del programma al mercoledì.