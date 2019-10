Amici Celebrities, Filippo Bisciglia non riesce a portare a termine l’esibizione

Filippo Bisciglia, che insieme alla sua compagna Pamela Camassa fa parte del cast di Amici Celebrities, la versione vip del noto talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, Amici, è uno dei personaggi più discussi e amati. Se dopo le prime puntate condotte proprio dalla De Filippi, il timone è passato nelle mani di Michelle Hunziker, Filippo è invece una presenza costante.

Le due squadre, la bianca e la blu, sono capitanate rispettivamente da Giordana Angi, seconda classificata nell’ultima edizione di Amici e Alberto Urso, vincitore proprio dell’ultima edizione di Amici. Filippo che è ex concorrente del Grande Fratello e conduttore di Temptation Island fa parte della squadra bianca, dove si cimenta in performance canore.

Filippo ha fatto molto parlare di sè, soprattutto dopo la sua lite in diretta con Maria De Filippi (lite iniziata perchè Filippo accusava la produzione di non essere equa). Dopo quell’episodio tutto è tornato alla normalità, con il conduttore romano che ha pubblicamente chiesto scusa alla De Filippi, addirittura inginocchiandosi.

Ancora una volta però Filippo fa parlare di sè e questa volta lo fa per un motivo davvero forte e intenso. Il conduttore di Temptation Island Vip, durante la messa in onda della quarta puntata di Amici Celebrities è stato chiamato a cantare la canzone “Portami a ballare” di Luca Barbarossa. La sua interpretazione è stata carica, emozionante, toccante e non è giunta al termine, perchè il ragazzo è scoppiato in lacrime tra gli applausi di tutti i presenti.

Alla domanda di Michelle Hunziker sul perchè si fosse commosso, Filippo ha risposto: “E’ dedicata a mia mamma, lei ha vinto tante battaglie“. Appare chiaro che alla base vi sia un motivo intimo, delicato, personale, che ha portato Michelle a non proseguire sull’argomento e ad andare avanti con il programma chiedendo ancora una volta un forte applauso per lui.