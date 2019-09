Amici Celebrities, eliminato Joe Bastianich: "Arrogante e presuntuoso" e scatta la lite

Con il programma condotto da Maria De Filippi “Amici Celebrities” l’azienda Mediaset riesce sempre a fare il pieno di share, appare di fatto una scelta azzeccata quella di proporre un talent show, ma questa volta a tematica VIP, dove a competere sono i personaggi famosi, volti noti della tv, appartenenti a schiere diverse di competenza.

Numerose infatti sono le notizie gossip che nascono dal programma tv, e questa volta infatti è stata la volta del famoso giudice di “Masterchef “Americano, Joe Bastianich. Il giudice del famoso talent show a tema culinario, si è messo alla prova, mostrando le sue doti canore e musicali, ma purtroppo per lui, è stato in poco tempo eliminato.

Nonostante la sconfitte però, Joe non ha ritenuto giusto il giudizio della giuria, reputando il responso troppo critico e poco obiettivo, affermando di fatto, a tal proposito: “Sono stato davvero male per le critiche della scorsa settimana“; ma un partecipante della giuria, Platinette, ha subito ribattuto l’affermazione di Bastianich.

Infatti Platinette al parere di Bastinich ha risposto che il giudizio espresso non è stato affatto critico, senza alcun indice di pregiudizio nei confronti di Joe, infatti a tal proposito aggiunge: “Quando era lei a giudicare in altri programmi volavano coltelli, non eri così leggero nei giudizi“, inoltre sempre Platinette ha aggiunto che il parere dei giudici, ed il suo compreso, è dettato da ben 50 anni di esperienza in ambito musicale, ed un parere sincero e per nulla finto.

Alla fine della discussione accesa, Platinette ha concluso il suo discorso, bollando Bastianich come “arrogante e presuntuoso, per niente un artista“. Poco dopo infatti, Joe è stato anche eliminato dal gioco, concludendo così la sua breve ma intensa esperienza ad “Amici Celebrities”. Ovviamente tale lite ha aumentato di molto l’indice di ascolto della puntata in questione, contribuendo a garantire al programma, il successo che da anni ha perpetuato in maniera costante ed ininterrotta, grazie anche alle innegabili capacità conduttive di Maria De Filippi.