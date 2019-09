Amici Celebrities, duro scontro tra Maria De Filippi e Filippo Bisciglia: la tensione va alle stelle

Amici Celebrities è la nuova creatura di Maria De Filippi che, con la sua solita arguzia, ha trasformato il format di Amici nella versione Vip, come ormai accade per molti talent e reality. Il colpo da maestro è stato, poi, mettere come capitani delle due squadre avversarie Alberto Urso e Giordana Angi, i due ragazzi che hanno conquistato il cuore del pubblico durante la scorsa edizione nip del talent show.

Nella puntata in onda sabato 28 settembre su Canale 5 è successo un avvenimento del tutto inaspettato che ha lasciato i telespettatori basiti: in pratica, la De Filippi ha ripreso con modi abbastanza duri, Filippo Bisciglia. Proprio lui, il ragazzo che ha traghettato Temptation Island verso il successo e ha ricevuto moltissime dimostrazioni d’affetto del pubblico, è stato redarguito dalla conduttrice, visibilmente infastidita per alcune sue esternazioni durante la scorsa settimana, riguardanti non solo gli avversari – nella fattispecie Emanuele di Savoia e Joe Bastianich – ma anche lo staff del programma.

Amici Celebrities, è scontro tra Maria De Filippi e Filippo Bisciglia

Prima dell’esibizione di Bisciglia, Maria ha voluto mandare in onda un rvm dove si vedeva il ragazzo parecchio agitato fino ad arrivare a criticare le performance di Francesca, Emanuele Filiberto di Savoia e Joe Bastianic – definendo gli ultimi due “pippe“. Tornati in studio, Filippo ha provato a spiegare le sue parole: “Voglio spiegare cosa si è visto“, Maria lo ha fermato invitandolo a lasciare la parola ai protagonisti dei suoi attacchi: “Cosa c’è da spiegare? Lo abbiamo visto“. Così è stato, e il pubblico in studio ha sostenuto in pieno Bisciglia, con una vera e propria ovazione. Terminato il confronto, a Filippo è scappato un infastidito: “Maria non mi fai parlare“, che ha provocato la stizzita reazione della padrona di casa: “Non è vero, ti faccio sempre parlare. Hai parlato per sette minuti“.

Ma i problemi per Filippo non sono finiti qui, infatti le sue lamentele hanno coinvolto anche la redazione del programma, rea a suo avviso di aver avvantaggiato Francesca dandole più spazio nella sua esibizione. I tempi sono stati calcolati e nessuna differenza è stata rilevata, allora la De Filippi, come è solita fare, ha difeso il suo gruppo di lavoro a spada tratta: “Qui dietro lavorano 300 persone con me. Io difendo la mia squadra di lavoro e non ho problemi a litigare con te pubblicamente, anche se siamo amici e ti voglio bene. Sei andato a contare i secondi che la produzione ha dato alla Manzini e hai attribuito alla produzione malafede. Devo stare zitta e dire ‘Sì Filippo, hai ragione, è mio amico e non faccio vedere niente?’. Guarda Filippo che litighiamo”. A Bisciglia non è rimasto da fare altro che chiedere venia e ammettere il suo errore: “Grazie, ho contato male i tempi“.

Nessuno si aspettava tanta tensione tra la De Filippi e Bisciglia: la Regina di Canale 5 ancora una volta ha dimostrato di non guardare in faccia nessuno e, all’occorrenza, di bacchettare chiunque metta in discussione il suo lavoro e quello della sua squadra.