Amici Celebrities, definite le due squadre: le parole di Filippo Bisciglia

Amici Celebrities sarà la nuova creatura di Maria De Filippi. Il programma nasce da una costola dell’ormai collaudato “Amici di Maria De Filippi“, il talent show che ha lanciato nel mondo dello spettacolo e della musica molti ragazzi arrivati nella scuola con il sogno di diventare famosi. I concorrenti di questa nuova edizione non avranno lo stesso sogno da realizzare perché la notorietà l’hanno già raggiunta, ma vogliono mettersi comunque in gioco.

In attesa che giungano notizie più precise sulle dinamiche del programma, le due squadre sono state già decise. Così tra i Bianchi, capitanati da Giordana, troviamo: Filippo Bisciglia, Massimiliano Varrese, Ciro Ferrara, Cristina Donadio, Pamela Camassa, Martin Castrogiovanni. I Blu, capitanati da Alberto Urso, sono: Chiara Giordano, Emanuele Filiberto di Savoia, Giordano Bastianich, Laura Torrisi, Raniero Monaco di Lapio, Francesca Manzini.

Uno dei concorrenti ha scritto un post sul suo profilo Instagram e ha deciso di descrivere le emozioni che sta provando in attesa che parta questa nuova avventura: stiamo parlando di Filippo Bisciglia, il conduttore di Temptation Island, il tanto amato reality estivo in versione nip.

Amici Celebrities, le parole di Filippo Bisciglia

Bisciglia pubblica una sua foto sul profilo social e sotto rivela cosa ha provato e sta ancora provando, dopo aver accettato di prendere parte al nuovo esperimento in partenza a breve sul canale Mediaset: “Filippo vuoi fare ‘Amici Celebrities’? Mmm #vabbè. Pronto a mettermi in gioco, pronto per una nuova avventura, pronto per l’ennesimo ‘viaggio’ da condividere (spero) insieme a tutti quanti voi… non vi nascondo che sono emozionato, nervoso e che mi sto un po’ ca…ndo sotto… a questo punto… non vedo l’ora di iniziare…“.

Insomma, un misto tra entusiasmo, timore e tanta speranza che questo prodotto possa confermare tutta la stima e l’affetto che il pubblico gli ha dimostrato negli anni, seguendolo sempre alla conduzione di Temptation Island.