Amici Celebrities, annunciati altri quattro nomi: nel cast anche Filippo Bisciglia e Pamela Camassa

Negli ultimi giorni la pagina ufficiale di Amici sta ufficializzando i nomi dei prossimi concorrenti dell’edizione Celebrities. Fino a questo momento parteciperanno con certezza al talent show l’ex calciatore Ciro Ferrara, Emanuele Filiberto di Savoia, lo chef Joe Bastianich e l’attrice Laura Torrisi.

Con un altro video, nelle ultime ore sono stati confermati altri quattro vip che si metteranno alla prova nella trasmissione condotta sia da Maria De Filippi che Michelle Hunziker. I nomi annunciati in questa circostanza non sorprendono più di tanto i telespettatori, poiché già nei mesi scorsi sono stati accostati al talent come possibili concorrenti.

Gli altri quattro nuovi concorrenti

La clip pubblicata dalla pagina ufficiale della trasmissione recita in questa maniera: “La scuola di Amici ha aperto a personaggi famosi, con una passione segreta e solo uno vincerà. Pamela Camassa, Raniero Monaco di Lapio, Filippo Bisciglia e Francesca Manzini. Chi saranno gli altri?”.

Quasi tutti i nomi annunciati ora sono conosciuti dai telespettatori. Filippo Bisciglia in particolar modo è il volto storico del reality Temptation Island, che conduce con successo dal 2014. Nel suo curriculum televisivo si legge di una presenza a Tale e Quale Show, dove si è classificato terzo, mentre a Tale e quale show – Il torneo si posiziona invece quinto. Nel cast presente anche Pamela Camassa, compagna proprio del conduttore e anch’essa conosciuta per alcune presenze nei talent.

Il nome che ha destato più sorpresa è sicuramente quello di Raniero Monaco di Lapio. Esordisce in televisione nel 2007 con il Grande Fratello, debuttando come attore in “So che ritornerai” nel 2009. L’ultima apparizione sul piccolo schermo è datata 2019 grazie alla serie televisiva “Che Dio ci aiuti 5″.

Infine Francesca Manzini non ha mai sfondato in televisione, ma è diventata famosa grazie alle sue imitazioni in radio. Celebre quella di Simona Ventura, che ingannò addirittura il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero.