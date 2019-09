Amici Celebrities, Alberto Urso sorprende con la dedica a Giordana Angi

Alberto Urso, vincitore dell’edizione 2019 del popolare talent show di Canale 5 “Amici di Maria De Filippi“, è tornato a far parlare di sè per alcune dichiarazioni ad “Amici Celebrities” riguardanti la sua amica e collega Giordana Angi, a cui ha voluto dedicare delle parole molto belle e speciali, così com’è il loro rapporto.

L’amicizia tra i due artisti è nata nella celebre accademia musicale di Canale 5 che ha sfornato talenti del calibro di Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Marco Carta, sotto lo sguardo attento ed amorevole della conduttrice Maria De Filippi, che ha seguito passo passo con tanti consigli e sollecitazioni i due cantanti.

Le parole di Alberto per Giordana

Nonostante Giordana e Alberto indossassero divise diverse perché appartenenti a differenti squadre – Giordana quella dei bianchi, mentre Alberto quella dei blu – i due ragazzi sono diventati amici, ma sono riusciti anche a creare una forte intesa professionale, tale da portarli a collaborare artisticamente. Giordana Angi ha infatti scritto per il giovane tenore siciliano un brano, che in molti sono certi non sarà sicuramente l’ultimo.

Il nuovo ruolo di coach ad Amici Celebrities ha fatto si che i due si rincontrassero – e scontrassero – nuovamente, ma sempre con rispetto, amicizia e fair play. Nelle ultime ore Alberto ha sorpreso i fan pubblicando un post dedicato all’amica Giordana, che ha fatto andare in tilt i fan. “E se il mondo combatte” – scrive Alberto sui suoi profili social – “io invece mi aggrappo a te, all’amore mio per te, che cura ogni ferita, che semplifica la vita“.

Parole dolcissime che lasciano trapelare tutto l’amore, l’affetto e la stima che c’è tra i due, che si limita ad essere una sana amicizia e non qualche altra cosa, così come ipotizzato dalle malelingue del gossip. Sappiamo infatti che Alberto è fidanzatissimo con la ballerina Valentina Vernia, con la quale vive un grande momento di serenità, tanto da volerla presentare alla sua famiglia.