"Amici Celebrities", Alberto Urso dice la sua su giudici, cast e vincitore

Alberto Urso, vincitore della diciottesima edizione del talent show di Canale 5 “Amici di Maria De Filippi”, è tornato a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervista al noto settimanale “Tv, sorrisi e canzoni”, dove ha parlato tra le altre cose anche del suo ruolo di coach ad “Amici Celebrities”.

Il tenore siciliano, che ha incatato tutti con il suo charme e la sua voce, sta registrando un successo dietro l’altro, anche nella versione vip del celebre talent di Canale 5, dove ricopre il ruolo di coach della Squadra Blu. Dopo solo qualche puntata dall’inizio del programma, Alberto sembra già avere chiare le idee su chi sarà il vincitore di Amici Celebrities.

Alberto Urso parla dei giudici e del cast di Amici Celebrities

Intervistato dal settimanale “Tv, sorrisi e canzoni“, Urso si è lasciato andare a delle anticipazioni su chi arriverà a vincere la prima edizione del talent dedicato alle celebrities, dove si contenderanno il podio personaggi molto amati dal pubblico televisivo, come Filippi Bisciglia – reduce dal successo di Temptation Island, Emanuele Filiberto di Savoia, ed ancora Ciro Ferrara, Laura Torrisi, Pamela Camassa e tanti altri.

Alberto assicura al riguardo che: “Il programma lo vincerà chi ha la passione più grande, non per forza chi ha fatto sfoggio delle note più alte o dei passi di danza migliori“. Alberto non può sbilanciarsi ulteriormente, ma tiene comunque a dare un giudizio sui giurati del programma: Ornella Vanoni, Platinette e Giuliano Peparini.

Il cantante ha sottolineato la grande stima che nutre nei confronti dei giurati, ma anche la proffonda ammirazione per le approfondite conoscenze in campo musicale. Se di Platinette dice di essere una vera voce critica, la Vanoni – per Alberto – è carismatica e molto saggia, mentre di Giuliano Peparini apprezza la sua oggettività e le sue competenze tecniche.

Cosa pensa Alberto del cast di Amici Celebrities? Il cantante dichiara in proposito: “Sono spontanei“, motivo per cui si divertono tutti, complice anche il fatto che non si giocano certo una carriera, avendo già delle professioni e delle attività ben avviate e consolidate. Dunque la loro partecipazione nasce solo ed esclusivamente dal desiderio di misurarsi con la loro vera passione.