"Amici", Carloyn Smith attacca duramente Stefano De Martino: "Informati! Dici inesattezze"

Il serale di “Amici” ottiene uno share davvero interessante e tra i tantissimi italiani che guardano il talent show di Maria De Filippi, vi è la giudice di “Ballando con le stelle”, Carolyn Smith. La Smith, conoscendo la danza, esprime il suo parere con consapevolezza e spesso pungente. Se in passato si è detta d’accordo con il pensiero di Alessandra Celentano, questa volta il suo bersaglio è stato Stefano De Martino.

Il ballerino è stato promosso dalla De Filippi a giudice della trasmissione, ma i suoi giudizi a quanto pare non sono completamente obbiettivi. Carolyn si esprime sui social e in particolar modo non le è piaciuto un commento di De Martino sul guanto di sfida lanciato dalla Celentano. Il guanto lanciato dalla maestra riguardava una coreografia di charleston, con degli elementi di danza classica che potevano essere semplificati.

Lorella Cuccarini non solo non ha accettato la sfida, ma l’ha anche contestata. Per tale ragione è toccato ai giudici decidere se il guanto dovesse essere o meno accettato. A tal proposito, De Martino ha parlato dei ballerini professionisti di latino-americano e ciò ha scatenato l’ira della Smith, la quale attraverso il proprio profilo Instagram ha duramente bacchettato Stefano.

“Mi dispiace ma non posso stare zitta. Caro Stefano… Perché dici che nessun ballerino può fare il charleston? Distante dalla verità! Gentilmente informati prima di dire inesattezze. Non sottovalutare il mondo del latino americano“, queste le parole di Carloyn. In realtà De Martino ha spiegato che il suo punto di vista, non era indirizzato ai ballerini di latino-americano e al fatto che non potessero ballare il charleston.

Ma Stefano ha evidenziato che quella coreografia, a suo parere, così come l’aveva impostata la Celentano, non fosse adatta ad un ballerino di latino. A suo dire, nemmeno i professionisti sarebbero stati in grado di farla. Dunque, questa volta si è trattato solo di un malinteso, con Stefano che ha solo espresso la propria opinione e si è ritrovato attaccato dalla Smith che lo ha accusato di dire inesattezze, invitandolo ad informarsi prima.