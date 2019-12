"Amici", ballo erotico tra Javier ed Elena: lei rimane quasi nuda

“Amici” da sempre è stato un programma dove si scoprono nuovi talenti e nuovi giovani portenti, di ogni genere, sia nel ballo che nel canto. Il famoso programma della Mediaset, condotto da Maria De Filippi, riesce sempre a scovare tante promesse del mondo dello spettacolo. Tanti sono stati i personaggi che sono passati sotto la scuola di “Amici”, tra i tanti si citano certamente Emma Marrone, Stefano De Martino, Alessandra Amoroso, tutti personaggi che nella vita reale poi hanno avuto modo di fare un enorme successo.

Non solo nello scovare nuove promesse dello spettacolo, ma anche in quanto programma, “Amici” riesce sempre ad avere un ottimo audience ad ogni puntata, grazie soprattutto anche alla bravura della presentatrice, che da anni conduce con immensa maestria il programma in questione. Tanti sono i sentimenti che regnano durante le esibizioni: fatica, gioia, tristezza, soddisfazione e voglia di farcela.

Durante la scorsa puntata del programma si è tenuto un ballo al limite tra il sensuale e l’erotico, quasi da censura insomma. Il ballo in questione è stato eseguito dai due ballerini Javier e Elena. Infatti in molti hanno commentato etichettando il ballo in questione con “esibizione al bacio“.

L’aggettivo usato non è stato preso casualmente, infatti i due durante questo ballo molto spinto e sensuale, sembravano davvero molto trasportati nell’esibizione che si sono concessi un bacio, con tanto di lingua. Non solo, ma le cose si sono fatte davvero molto bollenti quando Javier, durante l’esibizione, decide di togliere la maglietta di Elena, facendo restare la ragazza in reggiseno nero.

Insomma sembrava di stare davanti a un scena del famoso film “50 sfumature di nero“, dove la sensualità quasi oltrepassava il limite. In tanti, alla visione del video, hanno pensato che tra i due corresse del tenero, a meno che non sia stata un’interpretazione così profonda e professionale da meritare l’Oscar.