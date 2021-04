"Amici", arriva Raimondo Todaro: il suo ruolo

Tra poco, le strade di Raimondo Todaro, ballerino di “Ballando con le stelle” condotto da Milly Carlucci e Francesca Tocca, la sua ex moglie, ballerina nella scuola di “Amici”, si incroceranno nuovamente in quanto il protagonista dello show di Rai 1 sta per sbarcare a Mediaset in una veste molto particolare e inedita. Vediamo quale è il ruolo di Raimondo Todaro e cosa farà nel talent che ogni sabato batte la concorrenza.

Nei giorni scorsi, Carolyn Smith, la giurata del programma di Rai 1, ha più volte espresso il suo parere in merito riguardo i ballerini della scuola e il suo parere coincide con quello della maestra Alessandra Celentano. In base a quanto rivela Tv Blog, Raimondo Todaro sta per sbarcare nel talent nelle vesti di giurato.

Raimondo Todaro avrà il compito di giudicare i ballerini del talent, rimasti in gara, in una sfida inedita durante il daytime. I fan della trasmissione, ma anche di Todaro stesso, sono già in trepidazione in quanto il ballerino può arrivare, a breve, a decretare il migliore, a suo avviso, nella danza. Non si sa ancora quando sarà trasmessa la gara di ballo, ma sicuramente in settimana si saprà qualcosa in più al riguardo.

Raimondo Todaro sarà presente in studio e non in collegamento, come già successo, a causa delle norme Covid, per gli altri ospiti che sono intervenuti. Per i ballerini di Amici è sicuramente una occasione per conoscere meglio il mondo della danza, carpendo segreti e trucchi da chi lo conosce molto bene.

Un gara interna alla scuola che vede fronteggiarsi i ballerini rimasti in gara: Martina, Samuele, Giulia, Alessandro e Serena. Non si sa ancora se il vincitore, decretato da Raimondo Todaro, avrà un premio o semplicemente si aggiudicherà la gara. Potrebbe anche essere che sia stilata una sorta di classifica dei preferiti del ballerino: dal primo all’ultimo,come già successo quando in studio giunse Peparini.