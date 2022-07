Amici, Anna Pettinelli si sbilancia su Rudy Zerbi: "Mi sta veramente antipatico"

Ascolta questo articolo

Si stanno scaldando i motori per Amici 22, il talent show condotto da Maria De FIlippi la cui partenza è fissata per il prossimo 19 settembre, e dopo Veronica Peparini, anche Anna Pettinelli – esclusa dal programma – ha parlato per la prima volta della sua esperienza all’interno dello show.

L’occasione per torgliersi qualche sassolino dalla scarpa è stata una chiacchierata tra la speaker radiofonica e Lorella Cuccarini, la quale cura il format “Un caffè con“, in onda ogni setitmana su YouTube.

Pur senza fare riferimenti espliciti ad Amici, Anna ha spiegato che a causa del suo carattere e della sua eccessiva sincerità spesso nella vita si è ritrovata a perdere dei lavori.

La Pettinelli ha poi parlato del suo compagno di avventura Rudy Zerbi, con il qule nel corso di questi anni si è spesso e volentieri scontrata per una diversa visione dell’insegnamento e per opinoni differenti sugli allievi. Senza girarci troppo intorno, dunque, Anna ha chiaramente ammesso di provare una certa antipatia per Rudy e di rispettarlo solo perché veste i panni di prod all’interno della trasmissione: “La gente mi chiede se davvero tra me e Zerbi c’è tutto questo litigare. Altro che scaramuccia. Tu lo sai che è vero. Verissimo. Lui mi sta antipatico, ma io lo dico sempre“.

La Pettinelli ha poi proseguito spiegando che lei e Rudy non potranno mai andare d’accordo, dal momento che la pensano in modo diverso su tutto e che anche nel modo di gestire le cose tendono ad agire diversamente: “Lo rispetto perché fa il prof, però non c’è nulla da fare. Siamo proprio lontani anni luce, nella gestione delle cose, nei pensieri, non abbiamo nessun punto in comune. Proprio nessuno“.

Dopo aver parlato della sua esprienza ad Amici, Anna ha anche ricordato la sua esperienza a Temptation Island, insieme all’ex compagno Stefano Macchi. Proprio a proposito di questa avventura, Anna ha svelato di aver accettato di partecipare solo a condizione di poter sentire la figlia Carolina tutti i giorni.