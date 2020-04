"Amici All Star", la conferma di Maria De Filippi: "Si farà con una formula diversa"

La prima edizione di “Amici Celebrities“, andato in onda dal 21 settembre fino al 23 ottobre 2019, è un talent in cui alcuni personaggi noti provenienti dal mondo dello spettacolo si sono messi in gioco sfidandosi nelle prove di canto e danza. A trionfare è stata Pamela Camassa, superando in classifica Massimiliano Varrese, Filippo Bisciglia e Ciro Ferrara.

Condotto da Maria De Filippi e Michelle Hunziker, questo spin-off ha ottenuto una media di 2.993.000 telespettatori con uno share del 18,22%. Non sono stati dei risultati eclatanti, ma a quanto pare questi dati sembrano aver convinto la rete per confermare “Amici Celebrities” per una seconda edizione.

La nuova edizione

Maria De Filippi, intervistata da RTL 102.5, rivela che il programma “Amici All Star” si farà sicuramente. Tuttavia bisogna aspettare ancora un bel po’ di tempo, poiché la conduttrice esclude categoricamente che possa andare in onda prima di maggio.

A causa della situazione in Italia, con rammarico Maria De Filippi dichiara che non potranno mettere in campo tutte le loro idee: “Con questo Coronavirus, se anche ci sarà, non sarà Amici All Star che ci saremmo aspettati e che avremmo voluto. Non sarà esattamente come si era pensato”. E appunto sulla messa in onda dichiara: “Non avverrà prima di maggio“.

Nel cast, escludendo delle novità, dovrebbero partecipare Enrico Nigiotti, Vincenzo Di Primo, Sebastian Melo Taveira e Michele Bravi. Si tratta di nomi già conosciuti dai fan di “Amici“, poiché i primi tre sono alunni nelle vecchie edizioni, mentre il vincitore della settima edizione di “X Factor” ha avuto il ruolo di tutor dei cantanti nella stagione 2017-2018.

Continuando con la sua intervista, Maria De Filippi parla della sua esperienza fatta su Canale 5 in questi anni: “La televisione è una cosa che si impara facendola. Sono fortunata. Faccio un lavoro che mi piace. La fortuna è aver creato una trasmissione dove vengono i talenti”.