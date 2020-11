"Amici", Alberto Urso tornerà nel talent show: pronto per lui un ruolo inedito

Alberto Urso è uno dei cantanti del momento. Il giovane tenore, amato e apprezzato sia dagli adolescenti che dagli adulti, deve il suo successo al talent show “Amici”. Vincitore della diciottesima edizione, Alberto ha instaurato un ottimo rapporto con Maria De Filippi, considerata il suo pigmalione, il suo punto di riferimento, la sua seconda mamma.

Naturalmente si ritorna sempre dove si è stati bene e così, Urso tornerà a casa. Stando alle ultime indiscrezioni lanciate dal settimanale “Chi”, il cantante è pronto a tornare ad “Amici”, dove farà parte del cast. La De Filippi ha deciso di richiamare all’ovile il suo figlioccio e Alberto ha subito risposto presente. Per lui è pronto un ruolo inedito.

Urso lavorerà dietro le quinte e si occuperà della scelta dei brani e delle esibizioni dei cantanti della scuola. Scendendo nel dettaglio, il ruolo del tenore sarà quello di accompagnare i ragazzi nel loro percorso, lavorando al loro fianco come consulente musicale. Sarà lui a scegliere i brani che i cantanti interpreteranno in puntata.

Indubbiamente si tratta di una bella responsabilità per Alberto, dato che i ragazzi si esibiranno davanti ai professori i quali decideranno se confermare o meno il loro banco. Ecco quindi che la scelta dei brani, dovrà essere ponderata per bene. Il ruolo di Urso è confermato per questa prima parte della trasmissione, ma non si sa se ciò avverrà anche durante il serale. Molto probabilmente Queen Mary non si priverà di uno dei suoi pupilli, durante la fase più importante del programma.

D’altronde la conduttrice ama circondarsi di vecchi allievi del talent, tanto che la maggior parte dei ballerini professionisti sono ex partecipanti che hanno imparato tra i banchi di scuola e sono cresciuti proprio grazie alla loro esperienza e all’ausilio die professori. Sicuramente Alberto lavorerà dietro le quinte e non sappiamo su durante il day time o la puntata speciale del sabato, lo vedremo in video.