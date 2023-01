Amici, a Capodanno alcuni allievi avrebbero sniffato la noce moscata sentendosi male

Ascolta questo articolo

Ad “Amici di Maria De Filippi” è scoppiato il caso legato alla giornata di Capodanno. Come riportato dai social di “Amici News” durante le ultime registrazioni, in onda su Canale 5 nella giornata del 15 gennaio, alcuni concorrenti sarebbero stati sanzionati dai professori e dagli autori per alcuni comportamenti gravi.

Gli allievi puniti sarebbero Wax, Tommy Dali, NDG, Maddalena e Samu. In merito Maria De Filippi però non ha voluto dire altro, rivelando di voler tenere in segreto le clip scoperte nella giornata del 6 gennaio per rispetto del pubblico e dei ragazzi, ma intanto sui social stanno iniziando ad aumentare le congetture e le ipotesi legate al programma.

Le ultime indiscrezioni su “Amici”

Tra le indiscrezioni più gettonate troviamo sempre quella svelata da “Amici News” che, grazie a una talpa, avrebbero scoperto che nella giornata di Capodanno molti degli allievi si sarebbero sentiti male per aver sniffato la noce moscata: “Raga.. mi hanno appena scritto in privato, una fidanzata di un fratello di.. vabbè lasciamo stare.. Teoria sulla noce moscata confermata + si sono sentiti pure male dopo”.

Intanto, come riportato testualmente dal sito “Fanpage”, una ex concorrente di “Amici” nei giorni scorsi avrebbe pubblicato sui social alcune clip della fatidica giornata di Capodanno passata dagli allievi: “Aurora Ranvestel che ha dovuto lasciare Amici per un problema al ginocchio, aveva pubblicato su Tik Tok il racconto della serata: il video, dopo i fatti di ieri, sarebbe però stato cancellato. Alcune pagine fan del programma li avevano già ripresi: uno mostra il momento in cui è scattata la mezzanotte, un altro riprende i ragazzi divertirsi a ritmo di musica”.

Come riportato da più siti, la noce moscata può causare effetti allucinogeni che vengono ricondotti dalla miristicina e l’elemicina, in cui gli effetti ricalcano più da vicino quelli dell’LSD, una tra le più potenti sostanze psichedeliche conosciute.