Durante la quinta puntata del Serale di Amici 22, Wax ha sorpreso tutti dedicando una canzone a Maria De Filippi. Durante la seconda prova della serata, lo scontro tra Maddalena e Wax si è concluso con la vittoria di quest’ultimo, il quale ha deciso di dedicare la sua performance alla conduttrice del programma.

La canzone scelta da Wax per l’occasione è “Chiedo scusa se parlo di Maria” di Gaber, che ha emozionato tutti i presenti in studio. Dopo la sua esibizione, Wax ha invitato Maria De Filippi a sedersi al banco che lui aveva occupato nel pomeridiano e le ha dedicato la canzone “La mia canzone del Maria“.

Non solo Wax, ma anche Giuseppe Gioffré si è unito alle parole dell’artista, elogiando la conduttrice per la sua professionalità e la sua dedizione al programma. Senza dubbio, è stato un momento molto emozionante per tutti i presenti in studio e per i telespettatori a casa.

Il ballottaggio ad Amici 22

Ma non sono solo le performance emozionanti a far parlare di sé ad Amici 22. Nella quinta puntata del Serale, sono finiti al ballottaggio Cricca, Federica e Ramon. Tuttavia, l’eliminato finale sarà svelato solo nella puntata che andrà in onda sabato 15 aprile 2023.

Come sempre, i due allievi al ballottaggio verranno chiamati nella casetta e parleranno separatamente con Maria De Filippi prima di scoprire chi dovrà abbandonare la scuola per sempre. Sarà senza dubbio un momento molto delicato per tutti i ragazzi e per gli spettatori a casa.

La quinta puntata del Serale di Amici 22 è stata ricca di emozioni e di performance indimenticabili. Wax ha sorpreso tutti dedicando una canzone a Maria De Filippi, dimostrando ancora una volta il grande rispetto e l’affetto che nutre per la conduttrice del programma. Nel frattempo, l’eliminazione finale rimane un mistero da svelare nella prossima puntata.