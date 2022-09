Amici 22, studio in delirio per Ornella Vanoni: la curiosità su Maria De Filippi e il rimprovero ad Arisa

Ascolta questo articolo

Ornella Vanoni ha fatto il suo ingresso trionfale nello studio di “Amici” nella puntata andata in onda oggi, domenica 25 settembre su Canale 5. La diva ha ricevuto gli auguri da parte di tutto lo studio per il suo compleanno, proprio giovedì scorso infatti ha spento 88 candeline.

Non appena raggiunta la conduttrice, ha dato vita ad un siparietto davvero esilarante, in pieno stile Vanoni. Rivolgendosi ad una divertita Maria De Filippi, dopo i saluti di rito, l’attenzione della cantante è stata attirata da un gioiello indossato proprio dalla moglie di Maurizio Costanzo.

Ornella Vanoni diverte e coinvolge il pubblico di Amici

Così la Vanoni, con tutta la sua genuina spontaneità, ha chiesto incuriosita: “Che bel brillante, te lo ha regalato tuo marito?“, la De Filippi non ha risposto alla domanda, ma è riuscita comunque a placare la curiosità della sua ospite con un deciso: “Lo porto da anni, è il mio portafortuna“. Non volendo l’artista ha fatto confessare a Maria un particolare mai notato prima e che sicuramente, d’ora in avanti, sarà attenzionato dai fan.

Subito dopo, poi, ha raggiunto la sua postazione per giudicare gli allievi di canto e dare loro una votazione da 1 a 10. Prima però di adempiere al compito per cui è stata chiamata alla corte della De Filippi, ha voluto bacchettare Arisa a proposito del suo look.

Salutandola, infatti, ha notato il taglio di capelli della cantante che ha apprezzato particolarmente, tanto che ha voluto consigliare Arisa di mantenerlo il più a lungo possibile: “Stai bene così! Vuoi stare così almeno sei mesi? Ti pregherei di restare così per un po’”, alludendo ai repentino cambi di look di Arisa che, divertita, ha assicurato che non cambierà.. per ora.

Alla fine la competizione ha avuto inizio e la Vanoni ha giudicato le varie esibizioni, sempre con grande rispetto di questi giovani talenti che si stanno affacciando sul mondo della musica. Da sottolineare anche quanto rispetto hanno dimostrato gli allievi, consapevoli dal canto loro di essere davanti ad una colonna portante della musica italiana e non solo.