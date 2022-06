Amici 22, Michele Bravi nuovo professore di canto: ecco chi potrebbe sostituire

Ascolta questo articolo

Circa un mese fa si è conclusa la ventunesima edizione di Amici, che ha visto trionfare il cantante calabrese Luigi Strangis e ora è tempo di iniziare a pensare alla prossima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi, che andrà in onda a partire dal prossimo autunno sempre su Canale 5.

Mentre proseguono i casting per trovare i potenziali alunni di Amici 22, si lavora anche sul fronte del corpo docente e stando a quanto riportato da Il Messaggero, ci sarà un nuovo ingresso tra i professori di canto.

In particolar modo, a rivestire il ruolo di docente ad Amici 22 sarà il cantante Michele Bravi, il quale in questi ultimi anni è stato presente nel talent show con diversi. Oltre, infatti, ad essere apparso più volte nelle vesti di ospite speciale, Michele ha vestito i panni di coach di canto ad Amici 17 e quest’anno ha scelto di donare il suo brano Senza chiedere permesso all’ex allievo Alex.

Michele Bravi non è quindi un volto inedito per i telespettatori di Amici, ma se i rumors circolati in questi giorni si concretizzassero sarebbe la prima volta per l’ex vincitore di X Factor nei panni di professore.

Ma chi potrebbe sostituire il cantante, tra i tre professori? Al momento non ci sono informazioni certe, ma sembra che Michele possa prendere il posto di una tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Nelle scorse settimane però Lorella aveva più volte espresso il desiderio di continuare a far parte della grande famiglia di Amici, per questo motivo la più accreditata a lasciare il suo posto nel talent show sembra essre la speaker radiofonica Anna Pettinelli, la quale ha fatto il suo esordio nel talent show nel corso della diciannovesiva edizione del programma.

Se sarà davvero così e se dietro la cattedra di Amici arriverà Michele Bravi lo scopriremo presto: in questi giorni inizieranno i casting per gli allievi e ad ascoltarli potrebbero fare capolino proprio i professori di Amici 22.