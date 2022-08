Amici 22, Mattia Zenzola non avrà un banco assicurato nel talent show?

Ascolta questo articolo

Uno dei concorrenti più amati di Amici 21 è stato senza ombra di dubbio Mattia Zenzola, il ballerino di latino americano scelto da Raimondo Todaro. Purtroppo, il percorso di Mattia si è dovuto concludere ad un passo dal serale, a causa di un infortunio che non gli ha permesso di continuare la sua avventura nella scuola.

Raimondo Todaro, venuto a conoscenza della diagnosi, aveva allora deciso di eliminare il ballerino, promettendogli però un banco nella nuova edizione di Amici, la ventiduesima, in partenza il prossimo 18 settembre.

Stando a quanto riportato dal settimanale Novella 2000, però, le cose potrebbero non stare proprio così: da qualche settimana, infatti, sono ricominciati i casting per cercare i futuri allievi del talent show condotto da Mattia De Filippi e tra coloro che si sono presentati alle audizioni sembrerebbe esserci proprio anche Mattia.

Nessun banco certo dunque, per il giovane ballerino pugliese, il quale si troverebbe obbligato ad affrontare nuovamente tutto il percorso delle selezioni, prima di poter approdare davanti alla commissione di ballo formata da Alessandra Celentano, Raimondo Todaro e dalla new entry Emanuel Lo, che ha preso a sorpresa il posto della veterana Veronica Peparini.

Solo una volta che avrà superato tutti i casting potrà accedere alla puntata della formazione della classe e sarà in quell’occasione che Raimondo Todaro potrà scegliere se confermare la sua intenzione di assegnare un banco a Zenzola o se smentirla, magari perché di fronte a sé avrà trovato un ballerino altrettanto meritevole di fare il suo ingresso nella scuola.

Per sapere dunque, se Mattia Zenzola farà davvero parte della scuola di Amici 22 o se per lui ci sarà un nuovo stop non ci sresta che aspettare la messa in onda della prima puntata del programma, attualmente fissata per domenica 18 settembre alle ore 14.00 sempre su Canale 5.