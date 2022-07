Amici 22, Maria De Filippi rinnova il team. Due storici prof esclusi: le prime dichiarazioni

Ascolta questo articolo

Aria di grandi novità nella scuola di “Amici” di Maria De Filippi, così come riportato dal sito “Davidemaggio.it“, Veronica Peparini e Anna Pettinelli sarebbero pronte ad abbandonare il loro ruolo da insegnanti e giudici nel programma che da anni le vedeva in prima linea.

Già certi anche i nomi pronti ad entrare in campo al loro posto: Arisa e Emanuel Lo. La prima aveva già partecipato come insegnante – memorabili i suoi botta e risposta con Rudy Zerbi – mentre Il ballerino e coreografo nel 2016 ha rivestito il ruolo di insegnante di hip hop.

Arisa farà parte della squadra formata da Zerbi e la Cuccarini, dopo l’anno sabbatico che si è concessa per ricoprire il ruolo di giudice nel format di Rai 1 “Il Cantante Mascherato” condotto da Milly Carlucci. Emanuel Lo, invece, affiancherà Alessandra Celentano e Raimondo Todaro – quest’ultimo confermato dopo le voci di un suo probabile addio. Il marito della cantante Giorgia diventerà così giudice dopo essere stato insegnante nel 2016 e nelle ultime edizioni, chiamato in diverse occasioni a valutare le sfide tra i ragazzi.

Amici 22, le prime dichiarazioni di Veronica Peparini

A poche ore dalla notizia, la Peparini ha pubblicato un post su Instagram in cui si legge: “Gratificata da questo periodo intenso, guardo in avanti con passione e stimoli sempre nuovi” parole che fanno capire la voglia della coreografa di rimettersi in gioco in nuove avventure, così come era successo al fratello Giuliano Peparini che nel 2020 ha deciso di non continuare l’esperienza ad Amici come direttore artistico, passando la palla all’attuale Stephane Jarny.

Al contrario, Anna Pettinelli non ha rilasciato alcuna dichiarazione al momento, anche se la sostituzione sembra ormai certa e l’entrata di Lo – che ha collaborato con alcune delle pop star più famose del pianeta come Ricky Martin, Kylie Minogue, Robbie Williams e Geri Halliwell – segnerà un grande ritorno nel talent di Maria De Filippi.