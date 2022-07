Amici 22, le prime parole di Veronica Peparini dopo la sua esclusione dal talent show

Ascolta questo articolo

Negli scorsi giorni il portale DavideMaggio ha reso noto il cast dei professori di Amici 22, i quali accompagneranno gli allievi per tutta la durata del loro percorso all’interno della scuola. Accanto ai confermatissimi Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro ci saranno due nuovi ingressi: per il canto tornerà a sedere dietro la cattedra Arisa, dopo un anno di assenza; per il ballo invece arriverà il ballerino di hip hop Emanuel Lo, compagno della cantante Giorgia.

Quest’ultimo è un volto noto per i telespettatori di Amici: Emanuel, infatti, prese parte alla trasmissione nel 2016 nel ruolo di insegnante di hip hop, ma anche in questi anni il ballerino è sempre stato presente in trasmissione, nelle vesti di giudice esterno dello show.

Le due new entry prenderanno quindi il posto di Anna Pettinelli e Veronica Peparini, due insegnanti che hanno fatto la storia della trasmissione di Canale 5.

In particolar modo, l’addio di quest’ultima ha fatto scalpore e per questo motivo, Veronica ha deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram poche ma significative parole, che lasciano intendere come la scelta di lasciare Amici sia stata presa di comune accordo con la produzione: “Gratificata da questo periodo intenso, guardo in avanti con passione e stimoli sempre nuovi“.

Le parole di Veronica sembrano quindi testimoniare il desiderio di lanciarsi in un nuovi progetti e nuove avventure professionali, che implicano di conseguenza un allontanamento dal programma di Maria De Filippi, allontanamenti che avviene dopo 9 anni passati dietro la cattedra della scuola più famosa d’Italia.

L’abbandono della compagna del ballerino Andreas Müller arriva dopo quello del fratello Giuliano, il quale per diversi anni è stato il direttore artistico della fase serale del talent show. Nel 2020, infatti, il coreografo aveva deciso di non fare più parte del serale di Amici, passando così il testimone al ballerino e coreografo francese Stephane Jarny.