Amici 21, vince Luigi Strangis, al secondo posto Michele: tutti i premi assegnati in finale

Ascolta questo articolo

Si è conclusa ieri sera la ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi in cui i sei allievi ancora in gara – Albe, Serena, Michele, Luigi, Alex e Sissi – si sono sfidati per conquistare la vittoria. Alla fine, a trionfare è stato Luigi Strangis, il ventunenne calabrese che ha conquistato pubblico e critica, che ha battuto nella finalissima a due il ballerino napoletano Michele Esposito.

Luigi ha conquistato così – oltre all’ambita coppa portata in studio dalla vincitrice di Amici 20 Giulia Stabile – il premio in denaro di 150mila euro. A quest’ultimo è andato anche il Premio delle Radio, con il singolo Tienimi stanotte. Luigi, inoltre, sarà tra gli ospiti del Future Hits Live 2022, che si terrà a Roma il prossimo 9 giugno.

Luigi ha ringraziato commosso la sua famiglia, per il supporto che gli ha dato in questo percorso e poi Maria, rivelandole che se ora sta bene è solo grazie a lei.

Michele invece si è aggiudicato il circuito ballo e il corrispondente premio di categoria del valore di 50mila euro. Per lui anche un invito speciale da parte del ballerino Roberto Bolle, il quale l’ha invitato come ospite della serata On Dance che si terrà a Milano il 5 settembre.

Per quanto riguarda gli altri premi assegnati nel corso della finale andata in onda ieri sera su Canale 5, Sissi ha ottenuto il Premio della critica Tim di ben 50mila euro, mentre Alex – arrivato secondo nel circuito canto – ha conquistato il premio Oreo del valore di 20mila euro.

Per quanto riguarda il ballo, invece, Serena ha portato a casa il premio Tim del valore complessivo di 30mila euro e un’importante borsa di studio che le permetterà di studiare per un anno a New York, in una prestigiosa accademia di danza, dove potrà migliorare ulteriormente.

Per tutti e sei i finalisti, Marlù ha poi messo in palio un premio del valore di 7mila euro, che dara loro la possibilità di continuare a studiare e investire nel proprio talento.