Amici 21: il talent in onda a partire da Domenica 19 Settembre, slitta Scene da Matrimonio

La scuola da cui ogni anno escono nuovi talenti del mondo del ballo e della musica anche quest’anno sbarcherà sulle reti Mediaset a partire da metà Settembre, ma al posto del consueto appuntamento del Sabato pomeriggio il talent nella prima e seconda puntata delle fasi del “Pomeridiano” andrà in onda di Domenica.

A dare l’annuncio a pochi giorni dalla messa in onda è proprio Mediaset che, attraverso un comunicato ha annunciato il cambio di programma, facendo così slittare Amici la Domenica pomeriggio e un nuovo e inedito programma ai primi di Ottobre.

Di cosa stiamo parlando? Il programma in questione si chiamerà “Scene da un Matrimonio” e sarà condotto da Anna Tatangelo.

Da quanto si apprende dalle dichiarazioni rilasciate da Mediaset, il programma sembrerebbe aver bisogno di ancora un po’ di tempo prima della sua messa in onda, per permettere a produttori e alla conduttrice di realizzare il format al meglio.

Poche settimane fa l’annuncio del nuovo programma aveva scatenato malumori in Mediaset e quindi è probabile che ci sia stato un rallenatamento da parte della produzione per la realizzazione del format.

Che cosa andrà in onda Sabato e Domenica?

Nel nuovo palinsesto pubblicato da Mediaset per questa stagione sono risaltati all’occhio parecchi cambiamenti nella programmazione rispetto agli anni passati.

Barbara D’Urso, grande protagonista dei palinsesti degli ultimi tempi in casa Mediaset, condurrà un solo programma per il momento, il suo “Pomeriggio 5“, in onda in versione ridotta con approfondimenti e notizie d’attualità, cancellato quindi il suo appuntamento domenicale con Domenica Live, sostituito dal programma condotto dalla Tatangelo e da un secondo appuntamento con Verissimo, condotto sempre da Silvia Toffanin.

Il sabato invece durante queste prime due settimane al posto di Amici andrà in onda una puntata di Fiction conosciute dal pubblico di Canale 5, confermato invece per tutta la stagione l’appuntamento con le interviste di Verissimo.