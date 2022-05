Cosa ne pensa l’autore

Carola Mulfari - Anche questa edizione di Amici sta per volgere al termine e, soprattutto, per i cantanti è giunto il momento di tirare le somme. I quattro cantanti finalisti hanno ricevuto tutti delle valide proposte discografiche, ma nonostante ciò è impossibile non definire l'edizione attuale del talent show come un po’ sottotono, sopratutto dopo Amici 20, in cui i cantanti - come Sangiovanni, Aka7even, Tancredi - avevano davvero delle personalità molto forti e degli inediti in grado di farsi ricordare nel tempo.