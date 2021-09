Amici 21 alla domenica contro Venier: rimandati Tatangelo e Scene da un Matrimonio

Amici di Maria De Filippi sbarca alla domenica. La ventunesima edizione del talent andrà in onda per due settimane non il sabato ma il giorno festivo. La proposta è stata accolta da parte della produzione e Mediaset, oltre a ringraziare il team per la disponibilità, ha diramato il comunicato. Rivoluzionando così il nuovo palinsesto tv.

Per due domeniche, quindi, sarà Amici di Maria De Filippi il diretto competitor della nuova edizione di Domenica In di Mara Venier che andrà in onda a partire dal 19 settembre. Sabato 18, invece, nel pomeriggio della rete ammiraglia del Biscione sarà trasmesso un titolo delle soap opera attualmente in palinsesto al posto di Amici.

Anna Tatangelo è stata rimandata. Nella nota diffusa si legge che Scene da un Matrimonio slitta per realizzare al meglio e con la massima qualità produttiva l’ottava edizione. Per il ritorno della Scuola più longeva della televisione è tutto pronto. Tante le conferme per quanto riguarda il corpo di ballo.

Tra queste ci sono Elena D’Amario, Umberto Gaudino e Francesca Tocca. Giulia Stabile, la ballerina che ha vinto la scorsa edizione, è la novità voluta da Maria De Filippi in persona. Nel cast torna anche Andreas Muller affiancato da Spillo: entrambi saranno i coreografi ed esecutori dello stile hip-hop e street.

Nel corpo docente confermati Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Veronica Peparini e Alessandra Celentano. Dopo l’addio di Arisa, la cattedra è andata a Lorella Cuccarini che ha confermato che si sposterà nella categoria canto rispetto all’anno precedente. Sulla novità di Raimondo Todaro si attende l’ufficialità.

Il ballerino ha dato l’addio a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci e ha spiccato il volo sul versante della concorrenza. Il passaggio non è stato ben visto dalla conduttrice di Rai1, sono nate querelle a distanza sui social che hanno infiammato l’estate 2021, ma può consolarsi con Arisa nel cast dei prossimi concorrenti.