"Amici 21", Alberto Urso nuovo professore di canto: l’indiscrezione

Mai come questa volta manca davvero poco all’inizio della nuova edizione di “Amici”. Per il 21esimo anno consecutivo, il talent show tornerà su Canale 5 e non lo farà a novembre bensì a settembre. Maria De Filippi e Mediaset hanno deciso di anticiparne la messa in onda. L’edizione da poco conclusasi ha visto il trionfo di Giulia Stabile e ancora una volta, come per ogni programma di Queen Mary che si rispetti, si è confermata leader negli ascolti.

Ovviamente, ogni nuova edizione porta con sé delle novità e anche questa non sarà da meno. Proprio in questi giorni, la De Filippi starebbe mettendo su il nuovo cast e potrebbe esserci una sorpresa del tutto inaspettata. Secondo l’indiscrezione lanciata dal portale Blasting news, il corpo docenti sarebbe stato rivisto e con ogni probabilità Anna Pettinelli non confermata.

Al suo posto, dietro la cattedra del canto, potrebbe sedere un personaggio tanto caro al pubblico di “Amici” e non solo: Alberto Urso. A differenza di quanto accaduto per Arisa (che per continuare la sua avventura nel talent ha rifiutato un’altra proposta di lavoro davvero allettante) e Rudy Zerbi, la Pettinelli non sarebbe ancora stata confermata. A quanto pare, Urso sarebbe pronto a rimpiazzarla.

Sicuramente Alberto conosce molto bene il programma e le sue dinamiche. Gli studi di “Amici” sono la sua seconda casa e Maria De Filippi e il suo staff, la sua seconda famiglia. Tra il cantante e Queen Mary ce sempre stata una forte sintonia, tanto che la conduttrice lo ha voluto nel talent anche in passato e in altre vesti.

Abbiamo visto Urso nel ruolo di coach nella versione vip di “Amici” e a quanto pare, adesso sarebbe pronto per il salto di qualità. Dopo Stash dei The Colors, Alberto Urso sarebbe il secondo ex allievo a sedere dietro la cattedra dei professori. Per lui, che “Amici” lo ha vinto, questa potrebbe essere una bella sfida e un’esperienza di crescita importante. Insomma, non resta che attendere eventuali nuovi sviluppi.