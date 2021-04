Amici 2021, la richiesta di Arisa manda su tutte le furie Aka7even

La finale di “Amici 2021” si avvicina e aumentano le tensioni nella scuola. In queste ore Arisa ha lanciato un guanto di sfida a Aka7even che non ha preso per niente bene la proposta della Maestra. Nel prossimo Serale che andrà in onda sabato 10 aprile l’allievo dovrà affrontare Raffaele Renda in una prova molto particolare.

I due allievi infatti dovranno non solo cantare il brano “Never Really Over” di Katy Perry, ma esibirsi anche in un balletto sulle note della canzone. Arisa ha così motivato la sua decisione: “Voglio proporre un guanto di sfida che riguardi Raffaele perché ho la necessità di farlo esprimere il più possibile e di rendere la sua permanenza in questa scuola efficace per il suo percorso futuro” specificando inoltre che questo tipo di esibizione potrebbe far piacere anche ad Aka7even: “I ragazzi sono qui per imparare e per mostrare ciò che sono e ciò che sanno fare”.

La reazione di Aka7even alla sfida proposta da Arisa

Di diversa opinione è, invece, il ragazzo che ha dato in escandescenza dopo aver appreso ciò che lo aspetta nella prossima diretta del programma. Il cantante è andato su tutte le furie: “Non ho mai ballato sul palco, ora devo fare una coreografia. Ma che stiamo scherzando? (…) Allora domani metto Sangiovanni a suonare il piano. Questo è un guanto di sfida per il circo. Mi devo esibire al circo o ad Amici di Maria De Filippi? (…). Mo’ mettiamo tutti i cantanti a ballare grazie ad Arisa”.

Questa richiesta ha gettato Aka7even nello sconforto più totale, convinto più che mai di non essere in grado di affrontare e superare una sfida del genere. Anna Pettinelli ha provato a farlo ragionare e a consolarlo in qualche modo, cercando di motivarlo: “Basta piagnistei” e riportando un po’ di razionalità nella sua istintiva reazione.

La Pettinelli ha chiesto al ragazzo di aspettare e vedere la coreografia pensata per lui, solo dopo potranno valutare se accettare o meno la sfida: “Se poi Arisa vuole i domatori, il fuoco, i leoni e il balletto di Beyoncé, visto che tu e Raffaele non siete Beyoncé, questo guanto non lo prendiamo” ha poi concluso dicendo ad Aka7even che non deve scoraggiarsi e mettersi intesta di sapersi muovere e poter tranquillamente preparare una coreografia senza alcun problema. Forse le parole della Maestra hanno sortito l’effetto sperato: “Mi impegnerò, ma non voglio andare al circo“, ha infatti concluso il ragazzo.